PA, OVO JE SJAJNO! Evo zašto je ispalo dobro što je Srbija izgubila od Turske!

Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, došlo je do nokaut faze, ali pre meča Srbija - Finska ljubitelji košarke su prilično iznenađeni jednim podatakom koji i te kako ima veze sa izabranicima Svetislava Pešića pokradeni.

Podsetimo, Srbija i Turska odigrali su spektakularan meč 5. kola, posle čega je postalo jasno da će, usled prvog poraza, naši kao drugogplasirani u grupi morati u nokaut fazu.

Naravno, "uvek je bolje biti prvi" je čuveno mišljenje, ali tradicija, zapravo, kaže da to baš i nije slučaj kada se o šampionatima Evrope u košarci radi.

Jer, otkad se igra po pet mečeva u prvoj fazi, samo jedan jedini put se desilo da je ekipa sa učinkom 5-0 došla do titule.

Uradili su to 2017. Slovenci predvođeni Goranom Dragićem i Lukom Dončićem, a svi ostali (ukljčujući jednom i našu reprezentaciju) ostali su bez evropskog zlata.

Evo i kako je ko prošao posle savršenog učinka (pet pobeda, nijedan poraz) na startu Evropskog prvenstva u košarci:

Učinak reprezentacija sa 5-0 na Evrobasketu Godina Ekipa Plasman 2007. Litvanija 3. mesto 2009. Francuska 5. mesto 2011. Francuska Rusija 2. mesto 3. mesto 2013. Italija 8. mesto 2015. Francuska Srbija Grčka 3. mesto 4. mesto 5. mesto 2017. Slovenija Španija Šampion 3. mesto 2022. Srbija Grčka 9. mesto 5. mesto

