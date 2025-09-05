PA, OVO JE SJAJNO! Evo zašto je ispalo dobro što je Srbija izgubila od Turske!
Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, došlo je do nokaut faze, ali pre meča Srbija - Finska ljubitelji košarke su prilično iznenađeni jednim podatakom koji i te kako ima veze sa izabranicima Svetislava Pešića pokradeni.
Podsetimo, Srbija i Turska odigrali su spektakularan meč 5. kola, posle čega je postalo jasno da će, usled prvog poraza, naši kao drugogplasirani u grupi morati u nokaut fazu.
Naravno, "uvek je bolje biti prvi" je čuveno mišljenje, ali tradicija, zapravo, kaže da to baš i nije slučaj kada se o šampionatima Evrope u košarci radi.
Jer, otkad se igra po pet mečeva u prvoj fazi, samo jedan jedini put se desilo da je ekipa sa učinkom 5-0 došla do titule.
Uradili su to 2017. Slovenci predvođeni Goranom Dragićem i Lukom Dončićem, a svi ostali (ukljčujući jednom i našu reprezentaciju) ostali su bez evropskog zlata.
Evo i kako je ko prošao posle savršenog učinka (pet pobeda, nijedan poraz) na startu Evropskog prvenstva u košarci:
|
Učinak reprezentacija sa 5-0 na Evrobasketu
|Godina
|Ekipa
|Plasman
|2007.
|Litvanija
|3. mesto
|2009.
|Francuska
|5. mesto
|2011.
|
Francuska
Rusija
|
2. mesto
3. mesto
|2013.
|Italija
|8. mesto
|2015.
|
Francuska
Srbija
Grčka
|
3. mesto
4. mesto
5. mesto
|2017.
|
Slovenija
Španija
|
Šampion
3. mesto
|2022.
|
Srbija
Grčka
|
9. mesto
5. mesto
