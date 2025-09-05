Košarka

PA, OVO JE SJAJNO! Evo zašto je ispalo dobro što je Srbija izgubila od Turske!

Новости онлине

05. 09. 2025. u 19:58

Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, došlo je do nokaut faze, ali pre meča Srbija - Finska ljubitelji košarke su prilično iznenađeni jednim podatakom koji i te kako ima veze sa izabranicima Svetislava Pešića pokradeni.

ПА, ОВО ЈЕ СЈАЈНО! Ево зашто је испало добро што је Србија изгубила од Турске!

FOTO: FIBA.Basketball

Podsetimo, Srbija i Turska odigrali su spektakularan meč 5. kola, posle čega je postalo jasno da će, usled prvog poraza, naši kao drugogplasirani u grupi morati u nokaut fazu.

Naravno, "uvek je bolje biti prvi" je čuveno mišljenje, ali tradicija, zapravo, kaže da to baš i nije slučaj kada se o šampionatima Evrope u košarci radi.

Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!

Jer, otkad se igra po pet mečeva u prvoj fazi, samo jedan jedini put se desilo da je ekipa sa učinkom 5-0 došla do titule.

Uradili su to 2017. Slovenci predvođeni Goranom Dragićem i Lukom Dončićem, a svi ostali (ukljčujući jednom i našu reprezentaciju) ostali su bez evropskog zlata.

Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!

Evo i kako je ko prošao posle savršenog učinka (pet pobeda, nijedan poraz) na startu Evropskog prvenstva u košarci:

Učinak reprezentacija sa 5-0 na Evrobasketu
Godina Ekipa Plasman
2007. Litvanija 3. mesto
2009. Francuska 5. mesto
2011.

Francuska

Rusija

2. mesto

3. mesto
2013. Italija 8. mesto
2015.

Francuska

Srbija

Grčka

3. mesto

4. mesto

5. mesto
2017.

Slovenija

Španija

Šampion

3. mesto
2022.

Srbija

Grčka

9. mesto

5. mesto

Ne propustite!

ERGIN ATAMAN "PROZVAO" NIKOLU JOKIĆA! Posle pobede nad Srbijom, evo šta je rekao selektor Turske!

LUDNICA! Evo šta sve Srbija mora sad da uradi da bi stigla do finala Evropskog prvenstva u košarci 2025!

PA, GDE BAŠ ONI!? Evo ko su ti Finci, s kojima Srbija igra u osmini finala Evrobasketa posle poraza od Turske! (VIDEO)

BONUS VIDEO: Ovako je Nikola Jokić dočekan na aerodromu "Nikola Tesla" posle Olimpijskih igara

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Srce solidarnosti i moć pokreta za bolji svet: Svetski dan dobročinstva

Srce solidarnosti i moć pokreta za bolji svet: Svetski dan dobročinstva