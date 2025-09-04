DA LI JE OVO MOGUĆE? Pojavio se neverovatan podatak za Nikolu Jokića
NIKOLA Jokić odigrao je dobru utakmicu u porazu Srbije od Turske (95:90), a jedan podatak vezan za najboljeg igrača "orlova" je zaista neverovatan.
Naime, iako je dobijao ozbiljne batine od rivala, košarkaš Denvera nije izveo nijedno slobodno bacanja. To je retkost kad je on u pitanju.
Jokić je susret je završio sa 22 poena, devet skokova i četiri asistencije, ali ni to nije bilo dovoljno da se savlada selekcija koju sa klupe predvodi Ergin Ataman.
Srbija nije izvela veliki broj slobodnih bacanja. Naši košarkaši su se 11 puta našli na liniji penala i devet puta su bili precizni.
Podsetimo, "orlovi" meč osmine finala na Evrobasketu 2025 igraju u subotu od 20.45 protiv Finske.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
JANIK SINER U ŠOKU! Ceo svet bruji o skandalu kakav tenis ne pamti
04. 09. 2025. u 10:25
"KO JE OVDE BEBA"? Turci brutalno prozvali Nikolu Jokića, čeka se reakcija Srbina
04. 09. 2025. u 08:25
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa dve realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
03. 09. 2025. u 07:30
LUDNICA! Evo šta sve Srbija mora sad da uradi da bi stigla do finala Evropskog prvenstva u košarci 2025!
Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, nastavljeno je uz zanimljivu utakmicu Srbija - Turska, posle čega je postalo poznato kakav put "orlove" selektora Svetislava Pešića čeka do željenog finala.
03. 09. 2025. u 22:17
"SA RAČUNA PODIGNUT OGROMAN NOVAC, KONTEJNER NESTAO" Lanetova ćerka iznela nove tvrdnje o imovini pokojnog oca
PROŠLO je četiri godine od smrti legende našeg glumišta, Milana Laneta Gutovića, koji nas je napustio 25. avgusta 2021. u 75. godini.
02. 09. 2025. u 21:21
Komentari (0)