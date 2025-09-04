DA LI JE OVO MOGUĆE? Pojavio se neverovatan podatak za Nikolu Jokića

NIKOLA Jokić odigrao je dobru utakmicu u porazu Srbije od Turske (95:90), a jedan podatak vezan za najboljeg igrača "orlova" je zaista neverovatan.

FOTO: FIBA.Basketball

Naime, iako je dobijao ozbiljne batine od rivala, košarkaš Denvera nije izveo nijedno slobodno bacanja. To je retkost kad je on u pitanju.

Jokić je susret je završio sa 22 poena, devet skokova i četiri asistencije, ali ni to nije bilo dovoljno da se savlada selekcija koju sa klupe predvodi Ergin Ataman.

Srbija nije izvela veliki broj slobodnih bacanja. Naši košarkaši su se 11 puta našli na liniji penala i devet puta su bili precizni.

Podsetimo, "orlovi" meč osmine finala na Evrobasketu 2025 igraju u subotu od 20.45 protiv Finske.

