SINE, NE RADI SE TO TAKO! Vlada Đurović žestoko opleo po jednom reprezentativcu Srbije

SRBIJA je savladala Češku, ali posle povrede Bogdana Bogdanovića nije više to tečna igra "orlova".

STAV Vlade Đurović/FOTO: N. Paraušić

Sve zavisi od Nikole Jokića, a dvojica klinaca od kojih se očekuje mnogo više su Nikola Jović i Tristan Vukčević

Jović sjajno je otvorio prvenstvo i u prva dva meča ubacio po 18 poena, a onda je susretu protiv Letonije postigao svega jedan koš, a u susretu sa Češkom 10, a imao je probleme tokom samog susreta pošto je povredio je prst.

Međutim, jednu ozbiljnu stvar mu je zamerio košarkaški stručnjak Vlada Đurović, koji je stručni konsutant na Arena sport.

- Jedna stvar koja me brine, to je mali Nikola Jović. On je odigrao utakmicu sa jednim poenom i to poen koji je uzeo od Nikole Jokića, kad mu je pomogao da penal pretvori u dva poena. U ovom meču je imao vrlo sumnjiv šut, bori se, ima dobru odbranu, čuva igrače na svim pozicijama, ali ne znam da li je izgubio samopouzdanje... Ne možemo mi bez njegovih poena, nama su potrebni njegovi poeni. Šta je njegov glavni kvalitet? Šut. Zašto nisi dan pred meč sa Češkom išao na taj trening? On je mlad igrač. Meni se to ne sviđa. Pogotovu za Tristana. Ne mogu da verujem da čovek ne ode na trening. On vidi Jokić se odmara, pa šta ti imaš da se odmaraš? Ti si tek na početku karijere? Kao što je i Jović. Nisu Kićanović, Dalipagić, Dražen Petrović ili Dončić postali veliki košarkaši tako što su spavali prepodne i razmišljali 'mnogo je dva treninga, 'ajde mi jedan trening da uradimo'. Nije, oni su bežali od kuće, bežali od trenera, skrivali se i šutirali - jasan je bio Đurović.

Iskusni stručnjak se osvrnuo i na tandem Nikola Jokić - Nikola Milutinov. Bilo je zanimljivo videti saradnju dvojice centara na terenu.

- Ne može Jokić sve vreme sam da igra. Ne možemo svi da strepimo, ako Jokić napravi četiri penala i izađe napolje i posle njega uđe Milutinov, a mi da razmišljamo da je sve gotovo, e pa ne. Milutinov je kompletan igrač, skup igrač, pripada eliti centara u Evropi. Ono što meni malo nedostaje kod njega to je taj tajming da blokira neke šuteve, vrlo malo blokada ima. Ekipa kakva je Češka, tamo nema igrača koji su viši do dva metra, a ranije Stojko Branković, (Krešimir) Ćosić bili su hram što se tog segmenta tiče - rekao je Đurović posle meča sa Češkom na Areni sport.

