KO DANAS IGRA NA EVROBASKETU? Poslednje utakmice pred buru!
Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, počelo je u sredu, a i danas nas čeka bogat program. Iako ne najbogatiji na ovom šampionatu, kao što je slučaj bio u subotu kada se igralo čak 12 utakmica.
Podsetimo najpre, žrebom su određene sledeće grupe:
|
Evropsko prvenstvo u košarci - Evrobasket 2025 - grupe
|
Grupa A
(Riga, Letonija)
|
Grupa B
(Tampere, Finska)
|
Grupa C
(Limasol, Kipar)
|
Grupa D
(Katovice, Poljska)
|Portugal
|Nemačka
|Kipar
|Island
|Estonija
|Finska
|Italija
|Francuska
|Letonija
|V. Britanija
|Gruzija
|Slovenija
|Turska
|Litvanija
|Španija
|Poljska
|Srbija
|Švedska
|Grčka
|Belgija
|Češka
|Crna Gora
|BiH
|Izrael
Koji je sistem takmičenja na Evrobasketu 2025?
Evrobasket se najpre odvija kroz četiri grupe od po šest reprezentacija, a iz svake od njih po četiri selekcije idu u nokaut fazu, osiminu finala.
Ukrštaju se A i B grupa, odnosno C i D, i to po standardnom principu: najbolji tim iz A igraće protiv četvrtroplasiranog iz B, A2 "ide na" B3, odnosno preostali parovi su A3-B2 i A4-B1. Isto će biti sa grupama C i D. Dakle, ako sve bude kako se i očekuje, naši "orlovi" će u osmini finala igrati sa nekim iz grupe B, a tu su Nemci kao aktuelni prvaci sveta, Crnogoroci, Litvanci, te Šveđani, Finci i Britanci.
Evo sada i pomenutog rasporeda za danas.
Na teren će ekipe iz grupa C i D, čime će biti spuštena zavesa na četvrto, pretposlednje kolo preliminarne runde nadmetanja, a onda će u sredu i četvrtak pasti odluka ko i sa koje pozicije ide u nokaut fazu. Naravno, nas najviše zanima meč Srbija - Turska koji odlučuje o prvom mestu u grupi A, ali... do tada:
Utorak, 2. septembar - raspored utakmica na Evrobasketu
14 Belgija - Izrael
14 Grčka - BiH
17 Island - Slovenija
17.15 Kipar - Gruzija
20.30 Francuska - Poljska
20.30 Italija - Španija
---
