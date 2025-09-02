KO DANAS IGRA NA EVROBASKETU? Poslednje utakmice pred buru!

Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, počelo je u sredu, a i danas nas čeka bogat program. Iako ne najbogatiji na ovom šampionatu, kao što je slučaj bio u subotu kada se igralo čak 12 utakmica.

Podsetimo najpre, žrebom su određene sledeće grupe:

Evropsko prvenstvo u košarci - Evrobasket 2025 - grupe Grupa A (Riga, Letonija) Grupa B (Tampere, Finska) Grupa C (Limasol, Kipar) Grupa D (Katovice, Poljska) Portugal Nemačka Kipar Island Estonija Finska Italija Francuska Letonija V. Britanija Gruzija Slovenija Turska Litvanija Španija Poljska Srbija Švedska Grčka Belgija Češka Crna Gora BiH Izrael

Koji je sistem takmičenja na Evrobasketu 2025?

Evrobasket se najpre odvija kroz četiri grupe od po šest reprezentacija, a iz svake od njih po četiri selekcije idu u nokaut fazu, osiminu finala.

Ukrštaju se A i B grupa, odnosno C i D, i to po standardnom principu: najbolji tim iz A igraće protiv četvrtroplasiranog iz B, A2 "ide na" B3, odnosno preostali parovi su A3-B2 i A4-B1. Isto će biti sa grupama C i D. Dakle, ako sve bude kako se i očekuje, naši "orlovi" će u osmini finala igrati sa nekim iz grupe B, a tu su Nemci kao aktuelni prvaci sveta, Crnogoroci, Litvanci, te Šveđani, Finci i Britanci.



Evo sada i pomenutog rasporeda za danas.

Na teren će ekipe iz grupa C i D, čime će biti spuštena zavesa na četvrto, pretposlednje kolo preliminarne runde nadmetanja, a onda će u sredu i četvrtak pasti odluka ko i sa koje pozicije ide u nokaut fazu. Naravno, nas najviše zanima meč Srbija - Turska koji odlučuje o prvom mestu u grupi A, ali... do tada:

Utorak, 2. septembar - raspored utakmica na Evrobasketu



14 Belgija - Izrael

14 Grčka - BiH

17 Island - Slovenija

17.15 Kipar - Gruzija

20.30 Francuska - Poljska

20.30 Italija - Španija

