KO DANAS IGRA NA EVROBASKETU? Poslednje utakmice pred buru!

02. 09. 2025. u 07:00

Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, počelo je u sredu, a i danas nas čeka bogat program. Iako ne najbogatiji na ovom šampionatu, kao što je slučaj bio u subotu kada se igralo čak 12 utakmica.

КО ДАНАС ИГРА НА ЕВРОБАСКЕТУ? Последње утакмице пред буру!

Podsetimo najpre, žrebom su određene sledeće grupe:

Evropsko prvenstvo u košarci - Evrobasket 2025 - grupe

Grupa A

(Riga, Letonija)

Grupa B

(Tampere, Finska)

Grupa C

(Limasol, Kipar)

Grupa D

(Katovice, Poljska)

Portugal Nemačka Kipar Island
Estonija Finska Italija Francuska
Letonija V. Britanija Gruzija Slovenija
Turska Litvanija Španija Poljska
Srbija Švedska Grčka Belgija
Češka Crna Gora BiH Izrael

Koji je sistem takmičenja na Evrobasketu 2025?

Evrobasket se najpre odvija kroz četiri grupe od po šest reprezentacija, a iz svake od njih po četiri selekcije idu u nokaut fazu, osiminu finala.

Ukrštaju se A i B grupa, odnosno C i D, i to po standardnom principu: najbolji tim iz A igraće protiv četvrtroplasiranog iz B, A2 "ide na" B3, odnosno preostali parovi su A3-B2 i A4-B1. Isto će biti sa grupama C i D. Dakle, ako sve bude kako se i očekuje, naši "orlovi" će u osmini finala igrati sa nekim iz grupe B, a tu su Nemci kao aktuelni prvaci sveta, Crnogoroci, Litvanci, te Šveđani, Finci i Britanci.


Evo sada i pomenutog rasporeda za danas.

Na teren će ekipe iz grupa C i D, čime će biti spuštena zavesa na četvrto, pretposlednje kolo preliminarne runde nadmetanja, a onda će u sredu i četvrtak pasti odluka ko i sa koje pozicije ide u nokaut fazu. Naravno, nas najviše zanima meč Srbija - Turska koji odlučuje o prvom mestu u grupi A, ali... do tada:

Utorak, 2. septembar - raspored utakmica na Evrobasketu


14 Belgija - Izrael 
14 Grčka - BiH
17 Island - Slovenija
17.15 Kipar - Gruzija
20.30 Francuska - Poljska
20.30 Italija - Španija

Ako vas košarka zanima, pratite sve najvažnije i najzanimljivije o njoj na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

BONUS VIDEO: Ovako je Nikola Jokić dočekan na aerodromu "Nikola Tesla" posle Olimpijskih igara

