"ČASTIM CELU EKIPU!" Nikola Vučević nakon pobede Crne Gore nad Švedskom na Evrobasketu
Crna Gora je nakon 4. odigranog kola u grupi B zabeležila prvu pobedu. Bili su bolji od Švedske sa 87:81, a predvodio ih je ka trijumfu Nikola Vučević.
Sjajni NBA centar je zabeležio 23 poena i 15 skokova, te bio zadovoljan nakon trijumfa.
- Velika pobeda je ostala iza nas. Izuzetno teška utakmica, ulog je bio ogroman, a samim tim i nervoza. Bilo je oscilacija, borili smo, nismo se predavali, a moram da istaknem Igora Drobnjaka i Marka Simonovića, a posebno Kajla Olmana, kome nije išlo tokom meča, ali je u završnici odradio fenomenalan posao - rekao je Vučević i dodao:
- Sada ću da častim kompletnu ekipu večerom, a zatim napadamo Veliku Britaniju sa nadom da će pobeda biti dovoljna za plasman u osminu finala.
Utakmica između Crne Gore i Velike Britanije je na programu u sredu od 12.30.
BONUS VIDEO: Ovako je Nikola Jokić dočekan na aerodromu "Nikola Tesla" posle Olimpijskih igara
