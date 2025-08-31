ANKETA: Koliko može Srbija bez Bogdana Bogdanovića!?
Najgore moguće vesti dobili su Svetislav Pešić i reprezentacija Srbije - za Bogdana Bogdanovića završeno je Evropsko prvenstvo.
Kapiten reprezentacije imao je povredu zadnje lože, a nakon detaljnih pregleda iz Los Anđeles Klipersa su odlučili da je za njega najbolje da ne rizikuje.
Nije Srbija ostala samo bez beka, već i pravog vođe. Bogdanović važi za velikog borca, kapitena u svakom smislu te reči, a sada će Srbija morati da bez njega nastavi takmičenje, što nije nemoguće, ali je dosta teže.
Pitamo čitaoce "Novosti", koliko Srbija može bez Bogdanovića?
Anketa
Koliko daleko Srbija može na Evrobasketu bez Bogdana Bogdanovića?
BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?
Uskoro opširnije
Preporučujemo
VLAHOVIĆ PONOVO SA KLUPE? Sjajnom Srbinu to ne smeta, redovno postiže golove!
NAJBOLjI srpski fudbaler otvorio je sezonu pogotkom protiv Parme prošlog vikenda, a ovoga se nada da će zatresti i mrežu Đenove kojoj Juve gostuje u drugom kolu Serije A (18.30).
31. 08. 2025. u 08:55 >> 08:55
HAOS NA KONFERENCIJI! Svetislav Pešić besneo: Kakva su to pitanja, bre, ajde?! Nemoj da čujem više to!
Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, nastavljeno je uz burnu utakmicu Srbija - Letonija, a selektor "orlova" Svetislav Pešić je potom održao konferenciju za štampu koja je bila burnija nego ijedna njegova pre.
30. 08. 2025. u 19:32 >> 19:54
POSLE PISANjA O TRAMPOVOJ BOLESTI "Spreman sam da preuzmem funkciju predsednika SAD"
"AKO SE, ne daj Bože, dogodi neka tragedija, ne mogu da zamislim bolju obuku od one koju sam dobio u poslednjih 200 dana."
30. 08. 2025. u 15:35
Komentari (0)