ANKETA: Koliko može Srbija bez Bogdana Bogdanovića!?

Najgore moguće vesti dobili su Svetislav Pešić i reprezentacija Srbije - za Bogdana Bogdanovića završeno je Evropsko prvenstvo.

Kapiten reprezentacije imao je povredu zadnje lože, a nakon detaljnih pregleda iz Los Anđeles Klipersa su odlučili da je za njega najbolje da ne rizikuje.

Nije Srbija ostala samo bez beka, već i pravog vođe. Bogdanović važi za velikog borca, kapitena u svakom smislu te reči, a sada će Srbija morati da bez njega nastavi takmičenje, što nije nemoguće, ali je dosta teže.

Pitamo čitaoce "Novosti", koliko Srbija može bez Bogdanovića?

