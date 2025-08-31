Košarka

ANKETA: Koliko može Srbija bez Bogdana Bogdanovića!?

Александар Илић
Aleksandar Ilić

31. 08. 2025. u 11:32

Najgore moguće vesti dobili su Svetislav Pešić i reprezentacija Srbije - za Bogdana Bogdanovića završeno je Evropsko prvenstvo.

АНКЕТА: Колико може Србија без Богдана Богдановића!?

FOTO: FIBA.basketball

Kapiten reprezentacije imao je povredu zadnje lože, a nakon detaljnih pregleda iz Los Anđeles Klipersa su odlučili da je za njega najbolje da ne rizikuje. 

Nije Srbija ostala samo bez beka, već i pravog vođe. Bogdanović važi za velikog borca, kapitena u svakom smislu te reči, a sada će Srbija morati da bez njega nastavi takmičenje, što nije nemoguće, ali je dosta teže. 

Pitamo čitaoce "Novosti", koliko Srbija može bez Bogdanovića? 

Anketa

Koliko daleko Srbija može na Evrobasketu bez Bogdana Bogdanovića?

