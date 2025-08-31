BIVŠI KOŠARKAŠ ZVEZDE SRUŠIO AMERIKU: Jago dominirao na Amerikupu
Košarkaši Brazila predvođeni Jagom Dos Santosom pobedili su Amerikance rezultatom 92:77 u polufinalu FIBA AmeriKupa, zvaničnog prvenstva Severne, Centralne i Južne Amerike.
Amerikanci su vodili 68:58 na ulazu u poslednju deonicu, ali su Brazilci napravili veliki preokret u finišu meča i stigli do finala.
Doskorašnji član Crvene zvezde Jago Dos Santos je bio najbolji igrač utakmice sa 25 poena i 12 asistencija. Bivši igrač Partizana Bruno Kaboklo je takođe bio odličan, dao je 20 poena i upisao devet skokova.
Amerikance, koji igraju ovo prvenstvo bez igrača iz NBA lige i najjačih klubova Evrope, poenterski je predvodio Lengston Galovej sa 22 poena. Bivši košarkaš Crvene zvezde Džavonte Smart dao je 13 poena.
Brazilci će se za pehar boriti protiv Argentine koja je u drugom polufinalu savladala Kanadu rezultatom 83:73.
