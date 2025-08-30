NBA LIGA U NEVERICI ZBOG NIKOLE JOKIĆA! Odmah morala da objavi ovo (VIDEO)

NIKOLA Jokić igra sjajno na Evropskom prvenstvu, a posebno je dominantan bio u pobedio Srbije protiv Letonije (84:80). Njegova partija nije promakla i NBA ligi.

FOTO: FIBA.Basketball

Centar Denvera je na parketu proveo 34 minuta i za to vreme je ostvario učinak od 39 poena, 10 skokova i četiri asistencije i tri ukradene lopte.

- Majstorka partija Nikole Jokića - napisali su na društvenoj mreži "X" iz NBA lige.

A NIKOLA JOKIĆ MASTERCLASS 🔥🃏



▪️ 39 PTS

▪️ 10 REB

▪️ 4 AST

▪️ 3 STL



Serbia improves to 3-0 in @EuroBasket group play! pic.twitter.com/mwPG6aglVW — NBA (@NBA) August 30, 2025

Srbija posle tri odigrane utakmice na Evrobasketu 2025 ima učinak 3-0, a Jokić je na svakoj utakmici upisao dabl-dabl.

"Orlovi" naredni meč u grupi A igraju u ponedeljak od 20.15 protiv Češke.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

