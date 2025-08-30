Košarka

NBA LIGA U NEVERICI ZBOG NIKOLE JOKIĆA! Odmah morala da objavi ovo (VIDEO)

Časlav Vuković

30. 08. 2025. u 21:03

NIKOLA Jokić igra sjajno na Evropskom prvenstvu, a posebno je dominantan bio u pobedio Srbije protiv Letonije (84:80). Njegova partija nije promakla i NBA ligi.

НБА ЛИГА У НЕВЕРИЦИ ЗБОГ НИКОЛЕ ЈОКИЋА! Одмах морала да објави ово (ВИДЕО)

FOTO: FIBA.Basketball

Centar Denvera je na parketu proveo 34 minuta i za to vreme je ostvario učinak od 39 poena, 10 skokova i četiri asistencije i tri ukradene lopte.

- Majstorka partija Nikole Jokića - napisali su na društvenoj mreži "X" iz NBA lige.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Srbija posle tri odigrane utakmice na Evrobasketu 2025 ima učinak 3-0, a Jokić je na svakoj utakmici upisao dabl-dabl.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

"Orlovi" naredni meč u grupi A igraju u ponedeljak od 20.15 protiv Češke.

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TROGODIŠNJA KAZNA! FIBA usred noći sankcionisala Filipa Petruševa zbog isključenja na meču Srbija - Portugal na Evrobasketu!

TROGODIŠNjA KAZNA! FIBA usred noći sankcionisala Filipa Petruševa zbog isključenja na meču Srbija - Portugal na Evrobasketu!