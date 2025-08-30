SRBIJO, RADUJ SE! Poznati doktor otkrio detalje oko povrede Bogdana Bogdanovića
KOŠARKAŠKA reprezentacija Srbije pobedila je Portugal, ali je povreda Bogdana Bogdanovića zabrinula sve. Javio se i poznati doktor koji je otkrio dodatne detalje oko povrede srpskog asa.
Kapiten našeg tima je povredio zadnju ložu i sa bolnom grimasom je napustio teren.
Bogdan neće obaviti snimanje povrede pre današnjeg meča sa Letonijom, koji je na programu od 17 časova.
Kako je objasnio dr Miloš Bojović, medicinski protokoli zahtevaju da prođe najmanje 24 sata od trenutka povrede kako bi se dobila precizna dijagnoza. Zbog toga će se lekarski tim sačekati s detaljnim pregledima, a Bogdanovićev status za duel sa Letoncima ostaje pod znakom pitanja.
- Kod ove vrste povrede, da bi MR (snimanje) imalo dijagnostičku a naročito prognostičku vrednost, potrebno je da prođe vreme, idealno ne pre 24h. Hitan MR bi značio da se sumnja na rupturu sa retrakcijom, tako da je "odlaganje" dobro. Nadajmo se dobrim vestima - napisao je Bojović na Tviteru.
