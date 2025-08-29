Košarka

DAVIDOVAC DOŽIVEO SAOBRAĆAJNU NESREĆU: Vozač pod dejstvom alkohola naleteo na košarkaša Zvezde

29. 08. 2025. u 16:47

KOŠARKAŠ Crvene zvezde Dejan Davidovac povređen je u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila noćas oko 1.30 časova, prenose mediji.

ДАВИДОВАЦ ДОЖИВЕО САОБРАЋАЈНУ НЕСРЕЋУ: Возач под дејством алкохола налетео на кошаркаша Звезде

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanović

Do udesa je došlo kada je u njegov automobil marke Audi udario Nisan kojim je upravljao D. B. (52). Prema prvim informacijama, vozač Nisana bio je pod dejstvom alkohola u trenutku nesreće.

Na sreću, Dejan Davidovac nije teže povređen.

Podsetimo, igrač crveno-belih je nedavno otpao sa spiska reprezentacije Srbije, a juče se priključio klubu na pripremama za novu sezonu.

(Kurir)

