DAVIDOVAC DOŽIVEO SAOBRAĆAJNU NESREĆU: Vozač pod dejstvom alkohola naleteo na košarkaša Zvezde
KOŠARKAŠ Crvene zvezde Dejan Davidovac povređen je u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila noćas oko 1.30 časova, prenose mediji.
Do udesa je došlo kada je u njegov automobil marke Audi udario Nisan kojim je upravljao D. B. (52). Prema prvim informacijama, vozač Nisana bio je pod dejstvom alkohola u trenutku nesreće.
Na sreću, Dejan Davidovac nije teže povređen.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Podsetimo, igrač crveno-belih je nedavno otpao sa spiska reprezentacije Srbije, a juče se priključio klubu na pripremama za novu sezonu.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
(Kurir)
Uskoro opširnije
Preporučujemo
KAKAV ŽREB ZA LIGU EVROPE: Crvena zvezda saznala protivnike u Ligi Evrope!
29. 08. 2025. u 13:27
FENEROVI NAVIJAČI OVO ČEKAJU 16 DUGIH GODINA: Benfika juri peto uzastopno učešće u grupnoj/ligaškoj fazi LŠ
BENFIKA i Fenerbahče odlučuju u Lisabonu o plasmanu u grupnu fazu Lige šampiona, nakon što je prvi meč u Istanbulu završen bez golova.
27. 08. 2025. u 07:30
TRAMP "AMINOVAO", CELA RUSIJA BESNA! Najnovije vesti iz Amerike su potpuno neverovatne
Otkako je počeo rat u Ukrajini, najnovije vesti vezane za Rusiju, a da nisu sa samog ratišta, ili, kako to Ruska Federacija zove "prostora na kome se odvija Specijalna vojna operacija", prilično su neverovatne.
29. 08. 2025. u 16:41
NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)
PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.
28. 08. 2025. u 11:02
Komentari (0)