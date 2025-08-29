ZNATE LI KAKO POČINJU UTAKMICE TURSKE NA EVROBASKETU? Sa 2:0 za Tursku na semaforu (VIDEO)
TURSKA je Evropsko prvenstvo počela sa dve pobede, ali jedan detalj sa oba susreta je ostao posebno upečatljiv.
Naime, izabranici Ergina Ataman su duele protiv Letonije i Češke počeli sa vođstvom 2:0.
Turci su u oba slučaja poentirali odmah nakon podbacivanja lopte i to tako što centar pošalje loptu u kontru i to za Erdžana Osmanija koji je bio egzekutor.
Očigledno je da je iskusni stručnjak i trener Panatinaikosa uvežbao sa saigračima ovu akciju koja za sad daje rezultat.
Podsetimo, Turska treći meč na Evrobasketu 2025 igra u subotu od 20.15 protiv selekcije Portugala.
