KOŠARKAŠKI SVET U NEVERICI! Srbije je totalno "uništila" Evropsko prvenstvo, evo ga i dokaz

Новости онлине

29. 08. 2025. u 10:34

EVROPSKO prvenstvo u košarci ovako nešta ne pamti.

Foto: FIBA

Brutalno otvaranje Srbije na Evrobasketu, odnosno demoliranje Estonije uz neverovatan pripremni period "orlova" su naterali kladioniše širom sveta da urade nešto neverovatno. 

Naime, bukmejkeri su ažurirali kvote za osvajanje Evrobasketa i uradili nešto što nikada u istoriji nisu!

Posle prvog kola, kvota na Srbiju je pala na 1,90 i jasno je koliki su "orlovi" favoriti.

Iza nas su Nemačka sa kvotom osam, pa Francuska sa kvotom devet i Grčka sa kvotom 12. Zatim slede Turska (17), Litvanija (21) i Italija (26).

Srbija je apsolutni favorit i u istoriji Eurobasketa nije se desilo da kvota da će neka reprezentacija osvojiti takmičenje bude 1,90. I to posle prvog kola! Često su čak kvote za sam finalni meč bile izjednačene i oba tima su imala slične šanse da dobiju finale, kao sada Srbija da osvoji završni turnir.

Međutim, izabranici Svetislava Pešića deluju kao svemirska ekipa i sve osim zlata bi bilo veliko iznenađenje.

