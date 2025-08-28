SRBI SU ČUDO! Nikola Jokić je pozdravio sve, a onda je u svlačionicu ušao on... (VIDEO)

Košarkaška reprezentacija Srbije uspešno je započela učešće na Evropskom prvenstvu.

Foto: FIBA

Srbija je pobedila u Rigi selekciju Estonije 98:64 (32:12, 24:17, 30:15, 12:20), u utakmici prvog kola Grupe A na Evropskom prvenstvu.

Na terenu su svih 12 igrača dobili minutažu i priliku da se iskažu, a svako od njih se istakao pre svega timskom igrom, gde lična statistika ni u jednom momentu nije dolazila do izražaja.

Da u timu vlada sjajna timska atmosfera pokazali su i detalji iz svlačionice "Orlova".

Kamere su snimile Nikolu Jokića kako ulazi u svlačionicu i zatim pozdravlja svakog saigrača i člana stručnog štaba koji je ušao pre njega.

A onda je posle njega ušao Aleksa Avramović. Nije tajna da je Aleksa energetski lider tima i da svojim reakcijama na terenu, ali i van njega ume da digne atmosferu.

Avramović je po ulasku u svlačionicu prišao svojoj "bekovskoj" liniji i izljubio se sa Dobrićem i Gurudićem, kao i sa trenerom Marinovićem.

Usledili su potom pozdravi i sa igračima iz "centarske" linije, Vukčevićem, Milutinovim i Jokićem.

Srbija narednu utakmicu na Evropskom prvenstvu igra u petak od 20.15 časova, a rival je selekcija Portugalije.

