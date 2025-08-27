KAKVA DRAMA NA EVROBASKETU: Neverovatna dešavanja na meču Švedska - Finska

Neizvesnu utakmicu u grupi B odigrale su reprezentacija Švedske i Finske. Na otvaranju Evropskog prvenstva prvi trijumf upisali su Šveđani 90:93.

FOTO: FIBA.Basketball

Viđena je prava rezultatska klackalica u Finskom gradu Tamperu, domaća publika radila je sve što je mogla da pogura svoje pulene do pobede, a dobro su i počeli.

Prvu deonicu dobili su 21:26, usledio je odgovor Šveđana 27:23.

You can't cool Ludde down - 24pts for the 🇸🇪 point god!#EuroBasket pic.twitter.com/Wgh297bhZx — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 27, 2025

U trećoj deonici prava rezultatska klackalica, smenjivali su se timovi u vođstvu, viđena je prava rezultatska klackalica.

Pobednik meča nije se ni nazirao sve do završnice meča. O tome koliko je neizvesno veečeras bilo u Tamperu govori najbolje podatak da je čak 20 puta bilo promene rezultata, a sedam puta je bilo nerešeno.

Momci u žutim dresovima imali su maksimalnu seriju 6:0, a domaćin prvenstva 9:0. Najveće vođstvo Šveđana bilo je pet poena, dok su Finci maksimalno vodili 8.

Trenutak koji je mogao da promeni tok meča odigrao se minut pre kraja kada je Larsen imao dva penala, promašio ih je oba nakon čega su igrači u plavim dresovima imali priliku da reše meč, ali ipak do poslednje sekunde nije se znalo na koju stranu će pobeda. Ipak, pretposlednji napad imala je Finska, sa penala je Madžuni bio siguran, na kraju 90:93.

U Dresu Švedske Ludvig Hakanson postigao je 28 poena, 15 je postigao Viktor Gadefors, a 12 je dodao Simon Birgander.

Kod Finaca Lauri Markanen ubacio je 28 poena, 15 je ubacio Edon Madžuni, 12 poena dodao je Mikael Jantunen.

