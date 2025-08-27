VUČEVIĆ POSLE NEMAČKE: Najbolji košarkaš Crne Gore otkrio razloge poraza na startu Evrobasketa

CRNA Gora nije dobro počela učešće na Evropskom prvenstvu u košarci, pošto je ubedljivo poražena od aktuelnog svetskog prvaka Nemaček sa 106:76. Utiske posle utakmice izveo je Nikola Vučević.

Foto: EPA-EFE/KIMMO BRANDT

NBA as je istakao da uprkos ubedljivom porazu nema vremena za tugovanje, jer je svaka naredna utakmica najvaž.

- Prvo poluvreme smo odigrali dobro, ali su sve dileme oko pobednika rešene u trećem kvartalu. Nismo bili na nivou na kojem smo bili tokom prve dve deonice, dozvoljavali smo rivalu otvorene pozicije za šut, mnogo ofanzivnih skokova, lakih poena iz tranzicije. Moramo da izvučemo pouke, da se okrenemo duelu sa Litvanijom. Ovo je Evropsko prvenstvo, nema vremena za radovanje i tugovanje, svaka naredna utakmica je najvažnija - rekao je Vučević.

Vučević je uspeo da zabeleži dabl-dabl učinak od 23 poena i 10 skokova, na to je dodao i pet asistencija.

Podsetimo, Crna Gora drugi meč na Evrobasketu 2025 igra protiv Litvanije u petak od 15.30.

