KŽK PARTIZAN OBELEŽIO 80 GODINA POSTOJANJA: Ženska košarka je stub budućnosti crno-belih

KOŠARKAŠKI ženski klub Partizan organizovao je na Kalemegdanu u utorak, 26. avgusta, u okviru obeležavanja velikog jubileja 80 godina postojanja Jugoslovenskog sportskog društva Partizan, poseban događaj posvećen promociji ženske košarke i sveukupnom doprinosu sportu.

FOTO: KŽK Partizan

Ova manifestacija simbolično pokazuje jedinstvo unutar JSD Partizan, čiji je cilj ne samo očuvanje bogate tradicije, već i stvaranje stabilnih temelja za budućnost.

Iz Partizana su se oglasili saopštenjem koje prenosimo u celosti povodom manifestacije.

- Na Kalemedanu smo na delu pokazali šta znači snaga KŽK Partizana.

U okviru obeležavanja velikih 80 godina JSD Partizan, Košarkaški ženski klub Partizan, na čelu sa predsednikom Stevicom Kujundžićem i upravom kluba, doprineo je da KŽK Partizan zasija punim sjajem – od najmlađih selekcija do prvog tima.Kao što je obećano prošle godine, prilikom dolaska novog predsednika, klub ove godine ima 7 selekcija, ukupno 200 mladih košarkašica, ostvaren je znatni napredak kao I svi zacrtani ciljevi prošle sezone, a ove sezone se klub bori za titulu

Na terenu su bile prisutne strast, talenat, posvećenost i – ono najvažnije – pobednički duh.

KŽK Partizan ulazi u novu sezonu sa vrhunskim igračkim kadrom, stručnim štabom i iskusnim trenerom Miroslavom Popovom, spremnim da se bori za najviše ciljeve. Klub je poslao jasnu poruku – ženska košarka je stub budućnosti Partizana, a KŽK Partizan je spreman za nove pobede.

Jučerašnji događaj nije samo proslava jubileja – to je potvrda da Partizan ne živi od prošlosti, već gradi budućnost.

KŽK Partizan – Jedna duša, jedan tim! - napisali su iz Partizana.

