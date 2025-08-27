Košarka

KŽK PARTIZAN OBELEŽIO 80 GODINA POSTOJANJA: Ženska košarka je stub budućnosti crno-belih

Новости онлине

27. 08. 2025. u 15:02

KOŠARKAŠKI ženski klub Partizan organizovao je na Kalemegdanu u utorak, 26. avgusta, u okviru obeležavanja velikog jubileja 80 godina postojanja Jugoslovenskog sportskog društva Partizan, poseban događaj posvećen promociji ženske košarke i sveukupnom doprinosu sportu.

КЖК ПАРТИЗАН ОБЕЛЕЖИО 80 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА: Женска кошарка је стуб будућности црно-белих

FOTO: KŽK Partizan

Ova manifestacija simbolično pokazuje jedinstvo unutar JSD Partizan, čiji je cilj ne samo očuvanje bogate tradicije, već i stvaranje stabilnih temelja za budućnost.

Iz Partizana su se oglasili saopštenjem koje prenosimo u celosti povodom manifestacije.

- Na Kalemedanu smo na delu pokazali šta znači snaga KŽK Partizana.
U okviru obeležavanja velikih 80 godina JSD Partizan, Košarkaški ženski klub Partizan, na čelu sa predsednikom Stevicom Kujundžićem i upravom kluba, doprineo je da KŽK Partizan zasija punim sjajem – od najmlađih selekcija do prvog tima.Kao što je obećano prošle godine, prilikom dolaska novog predsednika, klub ove godine ima 7 selekcija, ukupno 200 mladih košarkašica, ostvaren je znatni napredak kao I svi zacrtani ciljevi prošle sezone, a ove sezone se klub bori za titulu

Na terenu su bile prisutne strast, talenat, posvećenost i – ono najvažnije – pobednički duh.

KŽK Partizan ulazi u novu sezonu sa vrhunskim igračkim kadrom, stručnim štabom i iskusnim trenerom Miroslavom Popovom, spremnim da se bori za najviše ciljeve. Klub je poslao jasnu poruku – ženska košarka je stub budućnosti Partizana, a KŽK Partizan je spreman za nove pobede.

Jučerašnji događaj nije samo proslava jubileja – to je potvrda da Partizan ne živi od prošlosti, već gradi budućnost.

KŽK Partizan – Jedna duša, jedan tim! - napisali su iz Partizana.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

(Dnevnik.rs)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu