PRVA VELIKA ODLUKA SELEKTORA SRBIJE! Svetislav Pešić već povukao neočekivan potez
STIGLI su "orlovi" u Letoniju sa oreolom najvećeg favorita.
Izabranici Svetislava Pešića su akteulni vicešampioni sveta i treći sa poslednjih Olimpijskih igara i čini se da sve osim zlata na Evropskom prvenstvu ne bi zadovoljili aptetite nacije.
Zna to i iskusni trenerski vuk koji maksimalno želi da rastereti igrače, pa je odlučio da otkaže jutarnji trening drugog dana u Rigi.
Drugi trening po dolasku u prestonicu Letonije, Srbija je trebalo da ima u utorak od 9.20, ali je selektor odlučio da je ekipim potreban odmor, i doneo je odluku da trening bude otkazan, prenosi Mozzart sport.
Tako će košarkaši Srbije odraditi samo večernji trening, koji je na programu od 19 časova, posle kojeg će se medijima obratiti selektor Pešić i kapiten Bogdan Bogdanović.
Srbija u sredu 27.avgusta igra prvu utakmicu na Evrobasketu, gde će im rival biti reprezentacija Estonije.
Zanimljivo da su samo Estonci odlučili da odrade jutarnji trening, dok su sve ostale reprezentacije iz grupe ostale u hotelu.
