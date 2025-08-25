FRANCUZI U PROBLEMU! Nadir Hifi zamenio povređenog Metjua Strazela
Selektor košarkaša Francuske Frederik Fatu uvrstio je Nadira Hifija u tim za Evropsko prvenstvo umesto povređenog Metjua Strazela.
Strazel je u poslednji čas otpao zbog povrede, a Fatu je vratio u tim Hifija koji je bio prekobrojan u poslednjem preseku ekipe za EP.
Francuska će zbog povreda biti desetkovana na EP, jer su pre Strazela zbog povreda ili drugih zdravstvenih problema otkazali Vensan Poarije, Matijas Lesor, Rudi Gober, Viktor Vembanjama i Evan Furnije.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Na Evropskom prvenstvu, koje počinje u sredu, 27. avgusta, Francuska će igrati u Grupi D sa domaćinom grupe Poljskom, kao i Slovenijom, Islandom, Belgijom i Izraelom.
BRAVO DEVOJKE! Srbija grabi ka odbrani svetskog zlata
SJAJNO su naše odbojkašice započele odbranu svetskog zlata, rutinskom pobedom nad Ukrajinom (3:0), a danas četu Zorana Terzića očekuje obračun sa Kamerunom (15.30) koji ne bi trebao predstavljati problem reprezentaciji Srbije.
25. 08. 2025. u 10:00
KRISTIJANO RONALDO POSTAO MUSLIMAN?! Da li će da promeni i ime?
Kristijano Ronaldo, jedan od najboljih fudbalera svih vremena, iznenadio je mnoge svojim ponašanjem na poslednjoj utakmici.
24. 08. 2025. u 20:01
GLADNI MEDVED NAPRAVIO HAOS: Raskopao grobove na pravoslavnom groblju u potrazi za hranom
NAKON sve češćih slučajeva da medvedi u Crnoj Gori dolaze do naseljenih mesta, gde napadaju pčelinjake i stoku, meštane sela Donji Unač u oblasti Pive iznenadio je medved koji je u potrazi za hranom pokušao da raskopa grobove, javlja Radio-televizija Crne Gore (RTCG).
25. 08. 2025. u 11:24
Komentari (0)