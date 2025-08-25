Košarka

FRANCUZI U PROBLEMU! Nadir Hifi zamenio povređenog Metjua Strazela

Новости онлине

25. 08. 2025. u 10:31

Selektor košarkaša Francuske Frederik Fatu uvrstio je Nadira Hifija u tim za Evropsko prvenstvo umesto povređenog Metjua Strazela.

ФРАНЦУЗИ У ПРОБЛЕМУ! Надир Хифи заменио повређеног Метјуа Стразела

Foto: Profimedia

Strazel je u poslednji čas otpao zbog povrede, a Fatu je vratio u tim Hifija koji je bio prekobrojan u poslednjem preseku ekipe za EP.

Francuska će zbog povreda biti desetkovana na EP, jer su pre Strazela zbog povreda ili drugih zdravstvenih problema otkazali Vensan Poarije, Matijas Lesor, Rudi Gober, Viktor Vembanjama i Evan Furnije.

Na Evropskom prvenstvu, koje počinje u sredu, 27. avgusta, Francuska će igrati u Grupi D sa domaćinom grupe Poljskom, kao i Slovenijom, Islandom, Belgijom i Izraelom.

Tagovi
