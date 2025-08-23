PETARDA U LONDONSKOM DERBIJU: Čelsi demolirao Vest Hem
Fudbaleri Čelsija ubedljivo su večeras savladali, kao gosti, Vest Hem rezultatom 5:1 u londonskom derbiju drugog kola Premijer lige.
Domaćin je poveo sjajnim golom Lukasa Pakete u šestom minutu, a potom je usledio "potop".
Žoao Pedro izjednačio je u 15. minutu, Pedro Neto je doneo preokret u 23, a zatim su pogađali Enco Fernandez u 34, Mozes Kaisedo u 54. i Trevor Čaloba u 58. minutu.
Aktuelni prvaci sveta, bez povređenog Kola Palmera, upisali su prvi trijumf u novoj sezoni Premijer lige, dok je Vest Hem zabeležio drugi poraz.
SRBIJA BRANI ZLATO U BANKOKU: Cilj je jasan, treća titula svetskog prvaka zaredom!
NAŠE voljene odbojkašice pohod na novo svetsko zlato započinju protiv Ukrajine sa kojom se sastaju od 15.30 u "Indor Huamar stadionu".
23. 08. 2025. u 09:40
ALBANCI NE MOGU DA DOĐU SEBI ZBOG SCENE IZ BEOGRADA! Ljuti, da nema kud
Crvena zvezda i Pafos su na Marakani odigrali izuzetno uzbudljivu prvu utakmicu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, a tom prilikom gostujući navijači oduševili su celu Srbiju. Izuzimajući tu jedan deo onih koji žive u južnoj srpskoj pokrajini, Kosovu i Metohiji, ali danas - i Albance u Makedoniji.
21. 08. 2025. u 12:40
Da li je ona najzgodnija voditeljka na RTS-u? Objavila fotke u bikiniju sa plaže
VODITELjKA Dragana Kosjerina privlači pažnju svojim atraktivnim izgledom gde god se pojavi.
22. 08. 2025. u 13:24
Komentari (0)