PETARDA U LONDONSKOM DERBIJU: Čelsi demolirao Vest Hem

Танјуг

23. 08. 2025. u 09:09

Fudbaleri Čelsija ubedljivo su večeras savladali, kao gosti, Vest Hem rezultatom 5:1 u londonskom derbiju drugog kola Premijer lige.

FOTO: Tanjug/AP

Domaćin je poveo sjajnim golom Lukasa Pakete u šestom minutu, a potom je usledio "potop".

Žoao Pedro izjednačio je u 15. minutu, Pedro Neto je doneo preokret u 23, a zatim su pogađali Enco Fernandez u 34, Mozes Kaisedo u 54. i Trevor Čaloba u 58. minutu.

Aktuelni prvaci sveta, bez povređenog Kola Palmera, upisali su prvi trijumf u novoj  sezoni Premijer lige, dok je Vest Hem zabeležio drugi poraz.

