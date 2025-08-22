Košarka

"BOLI, JAKO BOLI!" Dario Šarić utučen što se Hrvatska nije plasirala na Evrobasket

Filip Milošević

22. 08. 2025. u 16:12

Reprezentacija Hrvatske nije uspela da se kvalifikuje za predstojeći Evrobasket, a zbog toga je utučen jedan od najboljih njihovih košarkaša Dario Šarić.

БОЛИ, ЈАКО БОЛИ! Дарио Шарић утучен што се Хрватска није пласирала на Евробаскет

FOTO: AP/Tanjug

Prethodnih dana reprezentacija Hrvatske je, predvođena Hezonjom i Šarićem, bez problema prošla grupu u pretkvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, gde su joj rivali bile selekcije Danske i Norveške.

Hrvatska je ostvarila sve četiri pobede, ali slaba je to uteha kada od srede neće biti deo Evrobasketa.

''Boli, jako boli. Ranije se odlazilo na Evrobaskete, na sva prvenstva i tu se gajila neka nada u rezultat. Sada ispada da je uspeh kvalifikovati se. Takva nam je situacija i od toga ne možemo pobeći. Prošlo smo leto bili jako solidni na olimpijskim kvalifikacijama u Grčkoj, mogli smo to i finale dobiti, pa usled toga, kad smo kompletni, povlačim paralelu da smo u stanju nositi se sa svima. Bilo bi tako i da smo se kvalifikovali na Evrobasket, sa svakim bismo bili ravnopravni. 

Nažalost, žreb je po nas bio nemilosrdan. Imali smo u grupi Kipar, koji je prošao dalje jer je domaćin, iako je bio četvrti. Imali smo taj famozni dvomeč s BiH, dobili kod kuće 13 razlike, pa onda to prosuli u Sarajevu. Napravili smo korak napred, da bi usledila dva nazad. Ali, možda je to sve i realno. Uzmite samo da najbolji danski klub ima kudikamo veći budžet od najboljeg hrvatskog...'', istakao je Dario Šarić u razgovoru za zagrebačke ''Sportske novosti''.

Bonus video: Iza kulisa - detalj iz svlačionice košarkaša Srbije posle osvajanja bronze na Olimpijskim igrama u Parizu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ALBANCI NE MOGU DA DOĐU SEBI ZBOG SCENE IZ BEOGRADA! LJuti, da nema kud

ALBANCI NE MOGU DA DOĐU SEBI ZBOG SCENE IZ BEOGRADA! Ljuti, da nema kud