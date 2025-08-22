"BOLI, JAKO BOLI!" Dario Šarić utučen što se Hrvatska nije plasirala na Evrobasket
Reprezentacija Hrvatske nije uspela da se kvalifikuje za predstojeći Evrobasket, a zbog toga je utučen jedan od najboljih njihovih košarkaša Dario Šarić.
Prethodnih dana reprezentacija Hrvatske je, predvođena Hezonjom i Šarićem, bez problema prošla grupu u pretkvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, gde su joj rivali bile selekcije Danske i Norveške.
Hrvatska je ostvarila sve četiri pobede, ali slaba je to uteha kada od srede neće biti deo Evrobasketa.
''Boli, jako boli. Ranije se odlazilo na Evrobaskete, na sva prvenstva i tu se gajila neka nada u rezultat. Sada ispada da je uspeh kvalifikovati se. Takva nam je situacija i od toga ne možemo pobeći. Prošlo smo leto bili jako solidni na olimpijskim kvalifikacijama u Grčkoj, mogli smo to i finale dobiti, pa usled toga, kad smo kompletni, povlačim paralelu da smo u stanju nositi se sa svima. Bilo bi tako i da smo se kvalifikovali na Evrobasket, sa svakim bismo bili ravnopravni.
Nažalost, žreb je po nas bio nemilosrdan. Imali smo u grupi Kipar, koji je prošao dalje jer je domaćin, iako je bio četvrti. Imali smo taj famozni dvomeč s BiH, dobili kod kuće 13 razlike, pa onda to prosuli u Sarajevu. Napravili smo korak napred, da bi usledila dva nazad. Ali, možda je to sve i realno. Uzmite samo da najbolji danski klub ima kudikamo veći budžet od najboljeg hrvatskog...'', istakao je Dario Šarić u razgovoru za zagrebačke ''Sportske novosti''.
