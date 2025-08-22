SELEKTOR ODABRAO! Nikola Vučević predvodi Crnu Goru na Evrobasketu
Selektor Crne Gore Boško Radović saopštio je danas konačan spisak od 12 košarkaša na koje će računati na predstojećem Evropskom prvenstvu.
Na spisku su: Kajl Olmen, Igor Drobnjak, Vladimir Mihailović, Balša Živanović, Zoran Vučeljić, Đorđije Jovanović, Andrija Slavković, Emir Hadžibegović, Bojan Tomašević, Marko Simonović, Zoran Nikolić i Nikola Vučević.
Crna Gora će na Evropskom prvenstvu, koje počinje 27. avgusta, igrati u Grupi B sa domaćinom Finskom, kao i sa selekcijama Nemačke, Litvanije, Švedske i Velike Britanije.
Četiri prvoplasirane selekcije će u osminu finala.
Bonus video: Iza kulisa - detalj iz svlačionice košarkaša Srbije posle osvajanja bronze na Olimpijskim igrama u Parizu
Preporučujemo
"MVP, MVP, MVP!" Cela "Arena" skandirala Nikoli Jokiću (VIDEO)
21. 08. 2025. u 21:18
KAKAV CAR! Luka Dončić oduševio srpske mališane
21. 08. 2025. u 19:12
ČELSI POD PRITISKOM, VEST HEM U PROBLEMU: Jedno je sigurno, golova neće faliti!
DRUGO kolo Premijer lige otvoriće londonski između Čelsija i Vest hema koji se sastaju na "Olimpijskom stadionu" od 21.00.
22. 08. 2025. u 07:20
ALBANCI NE MOGU DA DOĐU SEBI ZBOG SCENE IZ BEOGRADA! Ljuti, da nema kud
Crvena zvezda i Pafos su na Marakani odigrali izuzetno uzbudljivu prvu utakmicu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, a tom prilikom gostujući navijači oduševili su celu Srbiju. Izuzimajući tu jedan deo onih koji žive u južnoj srpskoj pokrajini, Kosovu i Metohiji, ali danas - i Albance u Makedoniji.
21. 08. 2025. u 12:40
Da li je ona najzgodnija voditeljka na RTS-u? Objavila fotke u bikiniju sa plaže
VODITELjKA Dragana Kosjerina privlači pažnju svojim atraktivnim izgledom gde god se pojavi.
22. 08. 2025. u 13:24
Komentari (0)