SELEKTOR ODABRAO! Nikola Vučević predvodi Crnu Goru na Evrobasketu

Filip Milošević

22. 08. 2025. u 15:05

Selektor Crne Gore Boško Radović saopštio je danas konačan spisak od 12 košarkaša na koje će računati na predstojećem Evropskom prvenstvu.

СЕЛЕКТОР ОДАБРАО! Никола Вучевић предводи Црну Гору на Евробаскету

Foto AP

Na spisku su: Kajl Olmen, Igor Drobnjak, Vladimir Mihailović, Balša Živanović, Zoran Vučeljić, Đorđije Jovanović, Andrija Slavković, Emir Hadžibegović, Bojan Tomašević, Marko Simonović, Zoran Nikolić i Nikola Vučević.

Crna Gora će na Evropskom prvenstvu, koje počinje 27. avgusta, igrati u Grupi B sa domaćinom Finskom, kao i sa selekcijama Nemačke, Litvanije, Švedske i Velike Britanije. 

Četiri prvoplasirane selekcije će u osminu finala.

