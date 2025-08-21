KAKAV SUSRET PRED MEČ SRBIJA - SLOVENIJA: Saša Dončić došao ne trening "orlova" i popričao sa Pešićem (VIDEO)

KAD se jučerašnji trening reprezentacija Srbije završavao na parketu "Beogradske arene" pojavilo se dobro poznato lice - Saša Dončić.

Foto: Printskrin Instagram/hotsport.rs

Otac prve zvezde Slovenije Luke Dončića iskoristio je tu priliku da kratko popriča sa selektorom "orlova" Svetislavom Pešićem.

- Znaš kako Nemci kažu: 'Nema problema, samo rešenje' - čulo se kako je izgovorio tokom razgovora.

Nakon toga, pojavili su se igrači Slovenije predvođeni Lukom Dončićem koji je spreman da zaigra pred srpskom publikom.

Podsetimo, utakmica Srbija - Slovenija igra se ovog četvrtka od 20.00 sati, a možete je pratiti u prenosu uživo na portalu "Novosti".

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

