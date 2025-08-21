KAKAV SUSRET PRED MEČ SRBIJA - SLOVENIJA: Saša Dončić došao ne trening "orlova" i popričao sa Pešićem (VIDEO)
KAD se jučerašnji trening reprezentacija Srbije završavao na parketu "Beogradske arene" pojavilo se dobro poznato lice - Saša Dončić.
Otac prve zvezde Slovenije Luke Dončića iskoristio je tu priliku da kratko popriča sa selektorom "orlova" Svetislavom Pešićem.
- Znaš kako Nemci kažu: 'Nema problema, samo rešenje' - čulo se kako je izgovorio tokom razgovora.
Nakon toga, pojavili su se igrači Slovenije predvođeni Lukom Dončićem koji je spreman da zaigra pred srpskom publikom.
Podsetimo, utakmica Srbija - Slovenija igra se ovog četvrtka od 20.00 sati, a možete je pratiti u prenosu uživo na portalu "Novosti".
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
ALBANCI NE MOGU DA DOĐU SEBI ZBOG SCENE IZ BEOGRADA! Ljuti, da nema kud
21. 08. 2025. u 12:40
"PATOLOŠKI MRZE SRBE, A..." Legenda svetskog rukometa grmi na Crnogorce
21. 08. 2025. u 14:03
NOVI POTPIS NA "MARAKANI"! Brzonogo krilo je tu - Crvena zvezda ne staje!
21. 08. 2025. u 15:06
SRBI U CENTRU PAŽNjE: Jović i Nikolić protiv budućnosti odbrane naše reprezentacije
JEDAN od zanimljivjih dvomeča plej-of faze kvalifikacija za Ligu konferencija odigraće Anderleht i AEK iz Atine, a prvi susret biće odigran večeras na "Loto parku" od 20 časova.
21. 08. 2025. u 07:15
ALBANCI NE MOGU DA DOĐU SEBI ZBOG SCENE IZ BEOGRADA! Ljuti, da nema kud
Crvena zvezda i Pafos su na Marakani odigrali izuzetno uzbudljivu prvu utakmicu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, a tom prilikom gostujući navijači oduševili su celu Srbiju. Izuzimajući tu jedan deo onih koji žive u južnoj srpskoj pokrajini, Kosovu i Metohiji, ali danas - i Albance u Makedoniji.
21. 08. 2025. u 12:40
SRAMNO! Hrvatska rediteljka oskrnavila "Tamo daleko" - tekst izmenjen, SRBA nigde
HRVATSKA rediteljka Hana Jušić iskoristila je numeru "Tamo daleko" za poslednju scenu i odjavnu špicu svog filma "Bog neće pomoći", koji je prikazan na Sarajevo film festivalu.
21. 08. 2025. u 12:11 >> 15:02
Komentari (0)