Košarka

KAKAV SUSRET PRED MEČ SRBIJA - SLOVENIJA: Saša Dončić došao ne trening "orlova" i popričao sa Pešićem (VIDEO)

Новости онлине

21. 08. 2025. u 16:51

KAD se jučerašnji trening reprezentacija Srbije završavao na parketu "Beogradske arene" pojavilo se dobro poznato lice - Saša Dončić.

КАКАВ СУСРЕТ ПРЕД МЕЧ СРБИЈА - СЛОВЕНИЈА: Саша Дончић дошао не тренинг орлова и попричао са Пешићем (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Instagram/hotsport.rs

Otac prve zvezde Slovenije Luke Dončića iskoristio je tu priliku da kratko popriča sa selektorom "orlova" Svetislavom Pešićem.

- Znaš kako Nemci kažu: 'Nema problema, samo rešenje' - čulo se kako je izgovorio tokom razgovora.

Nakon toga, pojavili su se igrači Slovenije predvođeni Lukom Dončićem koji je spreman da zaigra pred srpskom publikom.

Podsetimo, utakmica Srbija - Slovenija igra se ovog četvrtka od 20.00 sati, a možete je pratiti u prenosu uživo na portalu "Novosti".

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ALBANCI NE MOGU DA DOĐU SEBI ZBOG SCENE IZ BEOGRADA! LJuti, da nema kud

ALBANCI NE MOGU DA DOĐU SEBI ZBOG SCENE IZ BEOGRADA! Ljuti, da nema kud