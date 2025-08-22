"ZASLUŽUJEMO POLUFINALE": Rival Srbija veruje u uspeh na Evropskom prvenstvu
TURSKA je reprezentacija sa kojom će se Srbija sastati u grupnoj fazi Evropskog prvenstva. U pomenutoj selekciji veruju da mogu da naprave dobar rezultat na kontinenalnom takmičenju.
Košarkaš Bahčešehira, Furkan Kormkaz, smatra da je njemu i saigračima mesto u polufinalu.
- Na papiru, ovaj tim apsolutno zaslužuje da stigne do polufinala. U najgorem slučaju, trebalo bi da stigne do četvrtfinala, ali to nikada ne funkcioniše tako. Biće neočekivanih pobeda i poraza. Nadam se da smo mi tim koji će se isticati na ovom turniru i da ćemo pričati o lepoti ovog prvenstva naredne četiri ili pet godina - rekao je Korkmaz za turski "AA".
Uveren je da Turska ima sve što je potrebno da ostvari ciljeve koje je zacrtala.
- Imamo sposobnost da to uradimo. Mi smo tim koji nikoga ne bi iznenadio da napravi uspeh na ovom turniru. Ovaj tim to zaslužuje. Nadam se da možemo biti tim koji će to ostvariti - zaključio je bivši igrač Filadelfiji.
Podsetimo, Evrobasket 2025 se održava od 27. avgusta do 14. septembra. Domaćini su Kipar, Finska, Letonija i Poljska.
Turska se nalazi u grupi A sa Srbijom, Češkom, Portugalijom, Estonijom i Letonijom. Izabranici Ergina Ataman prvi meč igraju 27. avgusta od 17 časova protiv Letonije.
