DIREKTNO SA TRENINGA SRBIJE: Bez Nikole Jokića na treningu pred duel sa Slovenijom, Micić se vratio
KOŠARKAŠKA reprezentacija Srbije trenirala je u Beogradskoj areni pred sutrašnju generalnu probu protiv Slovenije (20.00)
"Orlovi" vrše poslednje pripreme pred putovanje u Rigu gde će 27. avgusta početi Evropsko prvenstvo.
Dosta je briga u javnosti izazvala informacija o zdravstvenom stanju Vasilija Micića. Plejmejker je radio po posebnom režimu.
On je trčao dužinom parketa, istezao se, razgovarao sa fizioterapeutom i dolazio do saigrača s loptom.
Na terenu, bar za otvoreni deo treninga nije bilo Nikole Jokića, a nije isključeno da će se on naknadno pojaviti.
