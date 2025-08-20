DIREKTNO SA TRENINGA SRBIJE: Bez Nikole Jokića na treningu pred duel sa Slovenijom, Micić se vratio

KOŠARKAŠKA reprezentacija Srbije trenirala je u Beogradskoj areni pred sutrašnju generalnu probu protiv Slovenije (20.00)

FOTO: KSS

"Orlovi" vrše poslednje pripreme pred putovanje u Rigu gde će 27. avgusta početi Evropsko prvenstvo.

Dosta je briga u javnosti izazvala informacija o zdravstvenom stanju Vasilija Micića. Plejmejker je radio po posebnom režimu.

On je trčao dužinom parketa, istezao se, razgovarao sa fizioterapeutom i dolazio do saigrača s loptom.

Na terenu, bar za otvoreni deo treninga nije bilo Nikole Jokića, a nije isključeno da će se on naknadno pojaviti.

