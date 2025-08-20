Košarka

SELEKTOR ODABRAO: Ovo je konačan spisak Italijana za Evrobasket

Filip Milošević

20. 08. 2025. u 14:20

Selektor Italije Đanmarko Poceko objavio je tim od 12 košarkaša koji idu na Evropsko prvenstvo.

СЕЛЕКТОР ОДАБРАО: Ово је коначан списак Италијана за Евробаскет

FOTO: FIBA.Basketball

Selekcija Italije će na Kipru u "Spiros Kiprijanu" Areni igrati sa Grčkom, Španijom, Bosnom i Hercegovinom, Gruzijom i Kiprom.

Nakon povrede Stefana Tonuta, selektor Đanmarko Poceko je objavio konačan spisak i 12 košarkaša Italije koji idu u Limasol su:

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Darijus Tompson, Marko Spisu, Danilo Galinari, Nikolo Meli, Simone Fontekio, Đampaolo Riči, Mateo Spanjolo, Gabrijele Proćida, Saliju Nijang, Momo Dijuf, Nikola Akele i Alesandro Pajola.

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MEĐU ŽRTVAMA 17-ORO DECE: Više od 70 poginulih u teškoj saobraćajnoj nesreći autobusa, kamiona i motocikla u Avganistanu

MEĐU ŽRTVAMA 17-ORO DECE: Više od 70 poginulih u teškoj saobraćajnoj nesreći autobusa, kamiona i motocikla u Avganistanu