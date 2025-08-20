SELEKTOR ODABRAO: Ovo je konačan spisak Italijana za Evrobasket
Selektor Italije Đanmarko Poceko objavio je tim od 12 košarkaša koji idu na Evropsko prvenstvo.
Selekcija Italije će na Kipru u "Spiros Kiprijanu" Areni igrati sa Grčkom, Španijom, Bosnom i Hercegovinom, Gruzijom i Kiprom.
Nakon povrede Stefana Tonuta, selektor Đanmarko Poceko je objavio konačan spisak i 12 košarkaša Italije koji idu u Limasol su:
Darijus Tompson, Marko Spisu, Danilo Galinari, Nikolo Meli, Simone Fontekio, Đampaolo Riči, Mateo Spanjolo, Gabrijele Proćida, Saliju Nijang, Momo Dijuf, Nikola Akele i Alesandro Pajola.
