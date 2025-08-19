POVREDE MU UNIŠTILE KARIJERU: Nekadšnji prvi pik na NBA draftu "okačio patike o klin"

Nekada veliki talenat i jedan od najbržih i najboljih plejmejkera NBA lige, Džon Vol, završio je profesionalnu karijeru.

Džon Vol se oglasio na društvenim mrežama i porukom javnosti objavio da je završio profesionalnu karijeru.

Posle 11 NBA sezona, 34-godišnji plejmejker je poručio: "Penzionisan, ali nisam gotov".

Svojevremeno je bio prvi pik sa NBA drafta 2010. godine kada je nakon jedne sezone na Kentakiju kod Džona Kaliparija i zajedno sa Demarkusom Kazinsom, Erikom Bledsom i Patrikom Patersonom stigao u najjaču ligu sveta.

Igrao je za Vašington Vizardse od 2010. do 2020. godine, a potom nastupao za Hjuston Roketse i Los Anđeles Kliperse, a od 2023. godine Džon Vol nije imao klub.

