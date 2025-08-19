Košarka

ZVEZDA I PARTIZAN ŽELE ISTOG NBA KOŠARKAŠA! Večiti u borbi za potpis igrača koji je osvojio najjaču ligu na svetu!

Новости онлине

19. 08. 2025. u 17:58

CRVENA zvezda i Partizan su u trci za potpis kanadskog košarkaša koji je već 14 godina igra u NBA ligi.

ЗВЕЗДА И ПАРТИЗАН ЖЕЛЕ ИСТОГ НБА КОШАРКАША! Вечити у борби за потпис играча који је освојио најјачу лигу на свету!

Foto: EPA-EFE/TANNEN MAURY

Prema rečima novinara Matea Andreanija koji se poziva na Andreu Kalconija, beogradski večiti rivali su zaintersovani za Korija Džozefa koji u sredu puni 34 godine.

Ipak, srpski klubovi nisu jedini koji žele ovog igrača.

Njega bi u svom timu hteli da vide Fenerbahče i Olimpijakos. 

Navodi se da Kanađanin čeka ponudu iz NBA lige, ali čini se da je za sada bliži Evropi. Ukoliko bi došao na Stari kontinent, to bi mu bio prvi izlet van Amerike.

Džozef je u bogatoj karijeri nastupao za San Antonio sparse, Toronto reptorse, Indijanu pejsers, Sakramento kingse, Detroit pistonse, Golden Stejt voriorse i Orlando medžik.

Osvojio je i titulu NBA lige. Do tog podviga je došao sa San Atonijom 2014. godine nakon pobede na Majamijem.

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

KAŽU DA JE OVO NAJRUŽNIJA GRAĐEVINA NA SVETU: Nalazi se na jugu Srbije, projektovao je Hrvat - svojim izgledom iznenađuje (FOTO)
Panorama

0 0

KAŽU DA JE OVO NAJRUŽNIJA GRAĐEVINA NA SVETU: Nalazi se na jugu Srbije, projektovao je Hrvat - svojim izgledom iznenađuje (FOTO)

I DOK je za većinu stanovnika na prostoru bivše Jugoslavije brutalistička arhitektura sasvim uobičajena i nešto što svakodnevno susrećemo, za ostatak sveta ista je fenomen svoje vrste koja ne prestaje da ih intrigira. Velelepa betonska zdanja strance istovremeno odbijaju i oduševljavaju, ostavljajući ih zbunjene i sa pomešanim utiscima.

19. 08. 2025. u 14:28

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

HITNO UPOZORENJE CRVENE ZVEZDE: Delije ovo moraju da znaju!
Fudbal

0 2

HITNO UPOZORENJE CRVENE ZVEZDE: "Delije" ovo moraju da znaju!

Crvena zvezda i Pafos su u centru pažnje zvezdaškog dela javnosti, a pred taj meč završnog kola kvalifikacija za Ligu šampiona, koji se igra danas od 21 u Beogradu, uz prenos na sportskim stranicama portala "Novosti", "delije" su dobile važno upozorenje od svog voljenog kluba.

19. 08. 2025. u 18:03

Politika
Tenis
Fudbal
SKANDAL! Fatalna stjuardesa koštala fudbalera razvoda! A tek kod koga je pobegla šokirana žena...

SKANDAL! Fatalna stjuardesa koštala fudbalera razvoda! A tek kod koga je pobegla šokirana žena...