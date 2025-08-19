ZVEZDA I PARTIZAN ŽELE ISTOG NBA KOŠARKAŠA! Večiti u borbi za potpis igrača koji je osvojio najjaču ligu na svetu!
CRVENA zvezda i Partizan su u trci za potpis kanadskog košarkaša koji je već 14 godina igra u NBA ligi.
Prema rečima novinara Matea Andreanija koji se poziva na Andreu Kalconija, beogradski večiti rivali su zaintersovani za Korija Džozefa koji u sredu puni 34 godine.
Ipak, srpski klubovi nisu jedini koji žele ovog igrača.
Njega bi u svom timu hteli da vide Fenerbahče i Olimpijakos.
Navodi se da Kanađanin čeka ponudu iz NBA lige, ali čini se da je za sada bliži Evropi. Ukoliko bi došao na Stari kontinent, to bi mu bio prvi izlet van Amerike.
Džozef je u bogatoj karijeri nastupao za San Antonio sparse, Toronto reptorse, Indijanu pejsers, Sakramento kingse, Detroit pistonse, Golden Stejt voriorse i Orlando medžik.
Osvojio je i titulu NBA lige. Do tog podviga je došao sa San Atonijom 2014. godine nakon pobede na Majamijem.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
ZAPAD GLEDA I NE VERUJE: Evo šta je upravo uradilo preko 210.000 Rusa
19. 08. 2025. u 15:12
KAKAV TRANSFER NA MARAKANI! Crvena zvezda dovela dete Partizana
19. 08. 2025. u 14:20
IMA LI MILOJEVIĆ NOVOG KECA U RUKAVU: Zvezda igra za peti ulazak u Ligu šampiona
SRPSKI šampion Crvena zvezda je na korak od trećeg uzastopnog plasmana u Ligu šampiona, a na putu stoji nezgodni kiparski šampion Pafos.
19. 08. 2025. u 07:00
ZAPAD GLEDA I NE VERUJE: Evo šta je upravo uradilo preko 210.000 Rusa
Otkako je počeo rat u Ukrajini, Rusija se u vestima nađe, bar kada se o sportu radi, uglavnom zbog sankcija koji trpe njeni sportisti. Ali, nešto nesvakidašnje za Zapad priredilo je više od 210.000 Rusa.
19. 08. 2025. u 15:12
IZ SVIH UGLOVA: 32 godine mlađa žena našeg glumca se skinula u bikini (FOTO)
MARIJA je objavila čitav niz fotografija. Ona je pozirala u bikiniju i fotografisala se iz svih mogućih uglova.
18. 08. 2025. u 22:13
Komentari (0)