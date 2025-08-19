ZVEZDA I PARTIZAN ŽELE ISTOG NBA KOŠARKAŠA! Večiti u borbi za potpis igrača koji je osvojio najjaču ligu na svetu!

CRVENA zvezda i Partizan su u trci za potpis kanadskog košarkaša koji je već 14 godina igra u NBA ligi.

Prema rečima novinara Matea Andreanija koji se poziva na Andreu Kalconija, beogradski večiti rivali su zaintersovani za Korija Džozefa koji u sredu puni 34 godine.

Ipak, srpski klubovi nisu jedini koji žele ovog igrača.

Njega bi u svom timu hteli da vide Fenerbahče i Olimpijakos.

Navodi se da Kanađanin čeka ponudu iz NBA lige, ali čini se da je za sada bliži Evropi. Ukoliko bi došao na Stari kontinent, to bi mu bio prvi izlet van Amerike.

Džozef je u bogatoj karijeri nastupao za San Antonio sparse, Toronto reptorse, Indijanu pejsers, Sakramento kingse, Detroit pistonse, Golden Stejt voriorse i Orlando medžik.

Osvojio je i titulu NBA lige. Do tog podviga je došao sa San Atonijom 2014. godine nakon pobede na Majamijem.

