TRAGEDIJA: Udavio se košarkaš

Новости онлине

19. 08. 2025. u 20:49

Sport su zadesile tragične vesti.

Milutin Labudović

Deng Majar, 22-godišnji košarkaš Univerziteta Nebraska u Omahi, tragično je poginuo ovog vikenda udavivši se rezervoaru Blekridž u Herimanu, u Juti, oko 30 kilometara jugozapadno od Solt Lejk Sitija, gde je odrastao.

Majar, koji je takođe bio poznat pod prezimenom Ador (što je prezime njegovog oca), plivao je sa prijateljem, 21-godišnjim Sa Mafutagom, u rezervoaru Blekridž kada su obojica počeli da se bore da uopšte ostanu na površini. 

Mafutaga je uspeo da dopliva do obale, ali je, videvši da Majar i dalje ima poteškoća, ponovo ušao u vodu da mu pomogne. Na kraju, uz pomoć prolaznika, Mafutaga je izvučen i prebačen u bolnicu, gde se očekuje da se oporavi, a njegov prijatelj je potonuo i nije isplivao. 

Policija Herimana je dobila poziv u 17:40 po lokalnom vremenu, a spasilačke ekipe su tragale za Majarom satima. Njegovo telo je pronađeno u 22:40 uz pomoć podmorničkog robota policije Jute, a u 23:00 je proglašen mrtvim na licu mesta.

Majar, poreklom iz Južnog Sudana, preselio se u Omahu kao postdiplomac nakon dve sezone na Univerzitetu Severne Dakote, gde je odigrao 42 utakmice, od toga 15 kao starter, prosečno beležeći 6,3 poena i četiri skoka po meču uz 48% uspešnosti šuta. Bio je poznat po atletizmu i dobroj odbrani, a trener Omahe Kris Kračfild istakao je da je nastradali sportista „doneo radost“ i „poboljšao timsku kulturu“ tokom letnjih priprema. 

Majar je bio jedno od sedmoro dece porodice južnosudanskih izbeglica, Abele Dao i Aleja Adora, i završio je srednju školu Džadž memorijal katolik u Solt Lejk Sitiju, gde je u završnoj godini prosečno beležio 17 poena i pet skokova po utakmici.

Trener Severne Dakote Pol Sater opisao ga je kao „divnu osobu sa srcem veličine teretane“, dok je trener Kračfild rekao da je „njegov osmeh osvetljavao prostoriju“. Porodica je pokrenula GoFundMe kampanju, koju je organizovala Majarova sestra Angelina, prikupivši preko 28.000 dolara za sahranu. Košarkaška zajednica, uključujući Univerzitet Omahe, Severnu Dakotu i lokalnu zajednicu Južnog Sudana, izrazila je duboku tugu, uz brojne poruke podrške na društvenim mrežama.

