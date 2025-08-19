NIKOLA VUČEVIĆ PRELOMIO! Evo gde će crnogorski centar nastaviti karijeru
SADA je sve jasno!
Nikola Vučević, iskusni crnogorski centar, potvrđuje da će sezonu 2025/26 provesti u Čikago Bulsi, odbacivši sve glasine o trejdu ili otkupu ugovora.
Nakon razgovora sa generalnim menadžerom Marcom Everslejem, Vučević je dobio garancije o svojoj ključnoj ulozi u timu, što mu je omogućilo da fokusirano pristupi pripremama za novu sezonu.
Prošle sezone, Vučević je bio jedan od lidera Bulsa, beležeći prosečno 18,5 poena, 10,1 skok i 3,5 asistencija po utakmici Uprkos njegovim impresivnim partijama, tim je završio na 10. mestu Istočne konferencije i ispao u play-in turniru od Majami Hita, što je dodatno naglasilo značaj njegovog prisustva u narednim izazovima.
Vučevićev ugovor još uvek važi, a tim iz Čikaga planira da ga iskoristi i kao strateški resurs u predstojećem februarskom trejd roku 2026. Iako su se pojavljivale spekulacije o njegovoj budućnosti, centar je jasno stavio do znanja da je posvećen klubu i da ne planira promenu sredine u skorijoj budućnosti.
