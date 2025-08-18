"OVI MOMCI MOGU DA BUDU SJAJ SRPSKE KOŠARKE!" Selektor zlatnih kadeta Stevan Mijović o podvigu "orlića" na Evrobasketu

Kadetska košarkaška reprezentacija Srbije, koja je prvi put posle 18 godina u toj, "U16" konkurenciji (igrači do 16 godina starosti) postala prvak Evrope, doputovala je u Beograd, a selektor "orlića" Stevan Mijović imao je prilično zanimljiv osvrt na učinjeno.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

KSS je danas organizovao prijem za kadetsku selekciju Srbije (U16), koja je pre dva dana na Evropskom prvenstvu u Tbilisiju osvojila zlatnu medalju. Kadeti Srbije su u finalu savladali Litvaniju u rezultatom 99:86.





"Zahvalio bi se na poverenju i predsednik i potpredsedniku što su mi dali mogućnost da vodim ovu reprezentaciju. Hvala Savezu na svim uslovima koje smo imali, sve je bilo besprekorno, osećali smo se kao da smo seniori. Nigde ništa nije falilo i sve što smo tražili, to smo i dobili. Uzeli smo zlato, i dalje mislim da nismo svesni ni stručni štab ni igrači šta smo uradili", rekao je Mijović na konferenciji za medije u Beogradu."Mislim da je ključ bilo to što smo mnogo više želeli zlato od svih. Momci su pokazali karakter i želju od prvog dana priprema kad smo se okupili, pa sve do samog kraja, ne pričam samo na terenu već i van terena i fokusiranost posle utakmica, posle treninga. Bili su na 300 odsto u svemu tome od samog početka do kraja. Mislim da je zbog toga i došao ovaj rezultat", dodao je Mijović.



On je istakao da je ekipa od početka priprema naporno radila.





Selektor zlatnih kadeta Stevan Mijović i predsednik KSS-a Nebojša Čović / Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

"Nismo dozvolili da nas ništa ne poremeti u našem cilju koji smo zadali na početku priprema, bitna stavka je bio taj EJOF koji je bio prekretnica, posle punog treninga smo odigrali turnir koji nije bio sjajan. Imali smo imitaciju Evrobasketa, videli smo greške i stvari koje treba da popravimo i na poslednje dve nedelje priprema je fokus bio na tome i sve je bilo kako treba. Tako da, pored ovog zlata imamo generaciju koja je zalog za budućnost. Ovi momci u budućnosti mogu da budu sjaj srpske košarke i seniorske reprezentacije. Svima je san da stanemo na postolje sa zlatnom medaljom, mi smo u tome uspeli i voleo bih da se ne zaustavimo na ovome, ima još mnogo izazova. Mlad sam trener, ovo je prva pozicija selektora, njima je ovo prvo okupljanje zvanično, odradili smo uspešno i nadam se da ćemo nastaviti u tom ritmu", istakao je Mijović.







"Osećao sam se izuzetno samouvereno da ćemo vratiti utakmicu i da će otići u našu korist. Verovao sam u svoje saigrače, kao velika familija i porodica smo izginuli na terenu i doneli smo pehar našoj državi", istakao je Bjelica.

Petar Bjelica / FOTO: FIBA.Basketball

Podsetimo, Mijovićeva ekipa sletela je u nedelju letom iz Gruzije na beogradski aerodrom "Nikola Tesla", a tu su je sačekali njihovi najbliži, članovi porodice, prijatelji i - devojke pojedinih igrača.

Na samom aerodromu bilo je više nego veselo, a na kraju su se čak palile i baklje...

Pogledajte i sami najzanimljivije momente sa tog dočeka, zabeležene okom kamere foto-reportera Nikole Skenderije:

Kako je Srbija osvojila zlato? Nestvarno!

"Orlići" su u meču za trofej evropskog prvaka posle velikog preokreta pobedili Litvaniju sa 99:86 (24:27, 19:26, 32:15, 24:18).

Najvažnije momente sa tog meča možete pogledati u video-snimku koji je pred vama, a ispod tog snimka nalazi se i kraći podsetnik o toj utakmici i učinku srpskih kadeta na šampionatu Evrope.

Sjajan turnir su odigrali izabranici Stevana Mijovića i potpuno zasluženo se okitili najsjajnijim odličjem na kontinentalnom takmičenju.

Srbija je zabeležila samo jedan poraz, u grupi od Španije (95:97). Tokom nokaut faze bila je veoma dominantna. Redom je pobeđivala Grčku (92:65), Tursku (94:73), Sloveniju (90:58) i Litvaniju 99:86.

Što se finala tiče, delovalo je da su "orlići" stegnuto ušli u meč. Rival je to iskoristio i posle 20 minuta igre je imao dvocifrenu prednost - 53:43.

Ipak, totalno drugačiji pristup imala je Srbija u trećem kvartalu. Iz svlačionice se vratila druga ekipa i raznela suparnike u tom delu susreta - 32:15.

Baltička selekcija je veoma kvalitetna i nije se predala nijednog momenta. Tokom četvrte četvrtine je pokušala da preokrene rezultat, ali naša nacionalni tim je uspeo da odbije sve nalete i na kraju ubedljivo slavi i osvoji pehar namenjen pobedniku Evropskog prvenstva.

Najefikasniji u redovima "orlića" bio je Petar Bjelica sa 25 poena, pratio ga je Ognjen Simjanovski sa 22. Na drugoj strani najbolji je bio Gabrijelijus Buividis sa 26, dok je Lukas Šiškauskas dodao 22.

Koliko je Srbina bila sjajna na ovom takmičenju, pokazuje činjenica da samo u prvom kolu protiv Nemačke nije postigla 90 ili više poena. Taj meč je završen rezultatom 86:60.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

