Košarka

AMERI U NEVERICI: Videli ono što je Nikola Jokić uradio u Nemačkoj i ostali zatečeni (VIDEO)

Новости онлине

18. 08. 2025. u 19:52

Svi koji vole košarkašku reprezentaciju Srbije imaju tu privelgiju da bodre i najboljeg košarkaša na svetu. A Nikola Jokić, koji je svojim bravurama u NBA ligi uveliko opčinio Amerikance - sada je i njih iznenadio.

Foto: EPA-EFE/CAROLINE BREHMAN

Naime, do njih je stigao snimak sa zagrevanja "orlova" pred meč sa aktuelnim prvacima sveta u košarci, Nemcima.

Na tom video zapisu vidi se kako se Jokić zatrčava ka košu i - atraktivno zakucava.

- Nismo znali da ume to! - najčešći su komentari zatečenih Amerikanaca, a evo i snimka o kome je reč:

Inače, uz Jokićeve majstorije, ali nikako ne samo njegove, Srbi su pobedili šampione sveta - na njegovom terenu.

A sada - spektakl!


Košarkaši Srbije će 21. avgusta u Beogradu imati generalnu probu za Evrobasket protiv selekcije Slovenije, a očekuje se da će Luka Dončić doputovati na megdan sa Jokićem i "orlovima".

Podsetimo, Srbija će igrati u grupi u Rigi sa selekcijama Letonije, Turske, Portugalije, Estonije i Češke.

Bonus video: Iza kulisa - detalj iz svlačionice košarkaša Srbije posle osvajanja bronze na Olimkpijskim igrama u Parizu

 

