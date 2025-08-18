AMERI U NEVERICI: Videli ono što je Nikola Jokić uradio u Nemačkoj i ostali zatečeni (VIDEO)
Svi koji vole košarkašku reprezentaciju Srbije imaju tu privelgiju da bodre i najboljeg košarkaša na svetu. A Nikola Jokić, koji je svojim bravurama u NBA ligi uveliko opčinio Amerikance - sada je i njih iznenadio.
Naime, do njih je stigao snimak sa zagrevanja "orlova" pred meč sa aktuelnim prvacima sveta u košarci, Nemcima.
Na tom video zapisu vidi se kako se Jokić zatrčava ka košu i - atraktivno zakucava.
- Nismo znali da ume to! - najčešći su komentari zatečenih Amerikanaca, a evo i snimka o kome je reč:
Inače, uz Jokićeve majstorije, ali nikako ne samo njegove, Srbi su pobedili šampione sveta - na njegovom terenu.
A sada - spektakl!
Košarkaši Srbije će 21. avgusta u Beogradu imati generalnu probu za Evrobasket protiv selekcije Slovenije, a očekuje se da će Luka Dončić doputovati na megdan sa Jokićem i "orlovima".
Podsetimo, Srbija će igrati u grupi u Rigi sa selekcijama Letonije, Turske, Portugalije, Estonije i Češke.
Bonus video: Iza kulisa - detalj iz svlačionice košarkaša Srbije posle osvajanja bronze na Olimkpijskim igrama u Parizu
