Košarka

"IMA IGRAČA KOJI NE RAZUMEJU..." Svetislav Pešić imao jaku poruku pred početak Evrobasketa

Александар Илић
Aleksandar Ilić

17. 08. 2025. u 11:40

Selektor reprezentacije Srbije Svetislav Pešić rekao je da će njegovom timu do početka Evrobasketa možda biti potrebna još jedna pripremna utakmica pošto ima igrača koji još ne razumeju taktiku u potpunosti.

FOTO: M. Vukadinović

- Završili smo jedan mini-ciklus, očekuje nas još otprilike nedelju dana do odlaska na Evropsko prvenstvo, to ćemo sada probati da iskoristimo na najbolji mogući način. Nažalost, imamo samo još jednu utakmicu - protiv Slovenije, možda bi nam trebala još jedna, videćemo… - izjavio je Pešić, pa obrazložio i zbog čega:

- Treba nam još malo igre. Ima nekoliko novih igrača koji bi trebalo još bolje da razumeju šta se u toj kolektivnoj taktici naše zajedničke igre u odbrani i napadu traži. Idemo sa dobrim osećajem u taj sledeći mini-ciklus.

Zadovoljan je pobedom nad Nemačkom. 

- Mnoge stvari su bile dobre, ali ono što je najvažnije je da smo imali najjačeg protivnika dosad. Videli ste fantastičnu ekipu, izuzetno dobro organizovanu u odbrani, kontranapadu, sve ono što odlikuje vrhunske ekipe. Prepuna dvorana, odlična atmosfera… - rekao je Pešić i dodao:

- Trebala nam je ovakva utakmica, sa tim sam najzadovoljniji. Možda je dobro ili nije pobediti u pripremnim utakmicama, ali ja se time sada ne bavim. Bavim se našom igrom, time da vidim koliko su igrači spremni i time da svakome podelim minute, da vidim dokle su stigli u svojoj individualnoj formi.

