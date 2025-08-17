"IMA IGRAČA KOJI NE RAZUMEJU..." Svetislav Pešić imao jaku poruku pred početak Evrobasketa
Selektor reprezentacije Srbije Svetislav Pešić rekao je da će njegovom timu do početka Evrobasketa možda biti potrebna još jedna pripremna utakmica pošto ima igrača koji još ne razumeju taktiku u potpunosti.
- Završili smo jedan mini-ciklus, očekuje nas još otprilike nedelju dana do odlaska na Evropsko prvenstvo, to ćemo sada probati da iskoristimo na najbolji mogući način. Nažalost, imamo samo još jednu utakmicu - protiv Slovenije, možda bi nam trebala još jedna, videćemo… - izjavio je Pešić, pa obrazložio i zbog čega:
- Treba nam još malo igre. Ima nekoliko novih igrača koji bi trebalo još bolje da razumeju šta se u toj kolektivnoj taktici naše zajedničke igre u odbrani i napadu traži. Idemo sa dobrim osećajem u taj sledeći mini-ciklus.
Zadovoljan je pobedom nad Nemačkom.
- Mnoge stvari su bile dobre, ali ono što je najvažnije je da smo imali najjačeg protivnika dosad. Videli ste fantastičnu ekipu, izuzetno dobro organizovanu u odbrani, kontranapadu, sve ono što odlikuje vrhunske ekipe. Prepuna dvorana, odlična atmosfera… - rekao je Pešić i dodao:
- Trebala nam je ovakva utakmica, sa tim sam najzadovoljniji. Možda je dobro ili nije pobediti u pripremnim utakmicama, ali ja se time sada ne bavim. Bavim se našom igrom, time da vidim koliko su igrači spremni i time da svakome podelim minute, da vidim dokle su stigli u svojoj individualnoj formi.
