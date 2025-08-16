KAKAV IGRAČ STIŽE U ABA LIGU! Srpski klub doveo reprezentativca Kanade, Zvezda i Partizan da pozavide

KOŠARKAŠKI reprezentativac Kanade Olivije Hanlan potpisao je ugovor sa Spartakom iz Subotice, potvrdio je klub.

FOTO: ABA liga j.t.d. / Dragana Stjepanović

Hanlan (32) u Suboticu stiže iz Turk Telekoma. Karijeru je počeo na Boston univerzitetu, a 2015. godine odabran je kao 42. pik na draftu.

Kanađanin je u karijeri igrao za Žalgiris, Le Man, Aris, Ostin, Bon, Iraklis, Otavu, Aris, Valensiju, Gazijantep, Vareze, CSKA iz Moskve i Turk Telekom.

- Njegovo iskustvo, mirnoća u organizaciji igre i napadačka raznovrsnost biće od velike važnosti za naš tim u predstojećoj sezoni. Dobro došao, napisali su iz Spartaka.

Kao član reprezentacije Kanade 2017. godine je bio jedan od najboljih igrača na FIBA Amerikupu gde je beležio 12,3 poena, dva skoka i 1,7 asistencija po meču.

Za severnoamerički nacionalni tim je odigrao osam zvaničnih utakmica i prošao njene juniorske i kadetske selekcije.

