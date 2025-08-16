KAKAV IGRAČ STIŽE U ABA LIGU! Srpski klub doveo reprezentativca Kanade, Zvezda i Partizan da pozavide
KOŠARKAŠKI reprezentativac Kanade Olivije Hanlan potpisao je ugovor sa Spartakom iz Subotice, potvrdio je klub.
Hanlan (32) u Suboticu stiže iz Turk Telekoma. Karijeru je počeo na Boston univerzitetu, a 2015. godine odabran je kao 42. pik na draftu.
Kanađanin je u karijeri igrao za Žalgiris, Le Man, Aris, Ostin, Bon, Iraklis, Otavu, Aris, Valensiju, Gazijantep, Vareze, CSKA iz Moskve i Turk Telekom.
- Njegovo iskustvo, mirnoća u organizaciji igre i napadačka raznovrsnost biće od velike važnosti za naš tim u predstojećoj sezoni. Dobro došao, napisali su iz Spartaka.
Kao član reprezentacije Kanade 2017. godine je bio jedan od najboljih igrača na FIBA Amerikupu gde je beležio 12,3 poena, dva skoka i 1,7 asistencija po meču.
Za severnoamerički nacionalni tim je odigrao osam zvaničnih utakmica i prošao njene juniorske i kadetske selekcije.
