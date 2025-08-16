"JOKIĆ JE LUD": Ameri poludeli nakon Nikolinog poteza u dresu Srbije (VIDEO)
Košarkaška reprezentacija Srbije savladala je Češku u Minhenu, a pažnju javnosti svojim potezima najviše je privukao Nikola Jokić koji se u potpunosti stavio u službu tima.
Zvezda Denvera je meč završila sa 12 poena, četiri skoka i šest asistencija, a potezima tokom meča često je podsećao zašto je jedan od najboljih igrača današnjice.
Jedan potez koji se dogoodio sredinom treće četvrtine raspametio je Amerikance. Nikola je praktično iz "odbojke" dodao ka Aleksi Avramoviću i to sa svoje polovine.
- Jokić je lud… Ovo će biti još jedna sezona za pamćenje, napisano je na nalogu navijača Denvera.
Očigledno je da svaki navijač Nagetsa sada prati selekciju Srbije koja će igrati na Evrobasketu nadamo se od 27. avgusta do 14. septembra kada je i finale.
Srbija će na Evrobasketu igrati protiv Turske, Češke, Portugala, Letonije i Estonije u okviru A grupe.
BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA
VATRENO KRŠTENjE: Petrović debituje za novi klub u grotlu "Enfilda"
SRPSKI čuvar mreže će večeras upisati zvanični debi za Bornmut protiv Liverpula u meču koji otvara novu sezonu najjače lige sveta. Utakmica se igra na "Enfildu" i počinje od 21.00.
15. 08. 2025. u 07:20
CRNOGORCI U ŠOKU: Pomislili za kolonu autobusa da je stigla velika međunarodna vatrogasna pomoć, a ono...
Najnovije vesti iz Crne Gore, a koje se tiču velikih požara zbog koji je i Srbija poslala pomoć ne bi li se vatrena stihija obuzdala, iznenadile su ceo Balkan. Na momenat i nasmejale zbog jedne pogrešne procene.
14. 08. 2025. u 17:22
CIFRA - BOLI GLAVA: Koliku penziju prima Berček? Svakog meseca na račun mu ležu DVE SUME
MNOGI kažu da je Aleksandar Berček jedan od najvećih glumaca na ovim prostorima, a on je svoj talenat dokazivao idući iz uloge u ulogu, i iznova pokazujući čari svog glumačkog umeća.
15. 08. 2025. u 13:20
Komentari (0)