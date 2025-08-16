"JOKIĆ JE LUD": Ameri poludeli nakon Nikolinog poteza u dresu Srbije (VIDEO)

Košarkaška reprezentacija Srbije savladala je Češku u Minhenu, a pažnju javnosti svojim potezima najviše je privukao Nikola Jokić koji se u potpunosti stavio u službu tima.

FOTO: Begum Unal/KSS

Zvezda Denvera je meč završila sa 12 poena, četiri skoka i šest asistencija, a potezima tokom meča često je podsećao zašto je jedan od najboljih igrača današnjice.

Jedan potez koji se dogoodio sredinom treće četvrtine raspametio je Amerikance. Nikola je praktično iz "odbojke" dodao ka Aleksi Avramoviću i to sa svoje polovine.

- Jokić je lud… Ovo će biti još jedna sezona za pamćenje, napisano je na nalogu navijača Denvera.

JOKIC IS INSANE 😂



This is about to be another all time season 🔜 pic.twitter.com/9KhaRXLvUE — DNVR Nuggets (@DNVR_Nuggets) August 16, 2025

Očigledno je da svaki navijač Nagetsa sada prati selekciju Srbije koja će igrati na Evrobasketu nadamo se od 27. avgusta do 14. septembra kada je i finale.

Srbija će na Evrobasketu igrati protiv Turske, Češke, Portugala, Letonije i Estonije u okviru A grupe.

