Košarka

KOKOŠKOVU STIGLO NBA POJAČANJE: Efes doveo košarkaša iz Toronta

Filip Milošević

11. 08. 2025. u 17:00

Američki košarkaš Kol Svajder potpisao je jednogodišnji ugovor sa Efesom, saopštio je danas turski klub.

КОКОШКОВУ СТИГЛО НБА ПОЈАЧАЊЕ: Ефес довео кошаркаша из Торонта

FOTO: N. Paraušić

Svajder (26) je u karijeri igrao za LA Lejkerse, Saut Bej Lejkerse, Majami, Sijuks Fols Skajfors, Detroit, Motor Siti Kruz i Toronto. 

On je prošlu sezonu završio u Torontu, a za ekipu Reportsa u NBA ligi prosečno je beležio 7,4 poena, 3,4 skoka i 0,3 asistencije po utakmici.

Košarkaši Efesa će 30. septembra dočekati Makabi u prvom kolu Evrolige.

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

TAČNA BROJKA: Vaga pokazala - evo KOLIKO je smršao Luka Dončić - za kratko vreme se PREPOLOVIO, a ovo je njegova dijeta
Košarka

0 0

TAČNA BROJKA: Vaga pokazala - evo KOLIKO je smršao Luka Dončić - za kratko vreme se PREPOLOVIO, a ovo je njegova dijeta

SLOVENAČKI košarkaš srpskog porekla Luka Dončić trejdovan je u februaru iz Dalasa u Los Anđeles Lejkerse pod izgovorom da se nezdravo hrani, da se ugojio i da je pitanje koliko će njegova karijera biti "skraćena" zbog toga, a malo je reći da ga je to pogodilo pošto je od tada iz inata odlučio da pokaže da su Niko Herison i ostali pogrešili u proceni.

11. 08. 2025. u 15:54

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVO ĆE IZAZVATI MNOGE REAKCIJE: Evo šta su delije noćas uradile povodom dešavanja u Crnoj Gori (FOTO)

OVO ĆE IZAZVATI MNOGE REAKCIJE: Evo šta su "delije" noćas uradile povodom dešavanja u Crnoj Gori (FOTO)