A POSLE 67 RAZLIKE... Svetislav Pešić: Videli smo šta mora da bude bolje!

Selektor košarkaša Srbije rekao je danas posle ubedljive pobede nad Kiprom (122:55) da je njegovoj ekipi protivnik nebitan i da igra uvek istim intenzitetom, bilo da vodi ili gubi.

Screenshot: RTS

"Čestitam igračima i timu pre svega zbog odnosa prema utakmici, a drugo, zbog poštovanja prema protivniku jer su igrali do kraja požrtvovano. Za nas to uvek mora da bude tako, predstavljamo srpsku košarku, igramo istim intezitetom bilo da vodimo ili gubimo i protivnik je nebitan. Naravno, igrali smo našu igru i videli smo šta valja, a šta mora da bude bolje. Situacija je trenutno takva da smo ceo turnir igrali tako da svi dobiju šansu, nekad neko više, nekad neko manje i generalno, završili smo ovaj vikend i sledeće nedelje je novi izazov i Superkup u Nemačkoj pa ćemo da vidimo koliko je moguće da napredujemo", rekao je Pešić posle meča na konferenciji za medije.





Selektor je rekao da je svaki dan novi cilj i da se mora napredovati.



"Danas smo imali određene ciljeve i kad je u pitanju neka varijante odbrane, a ne samo rezultat. Uvek, bez obzira na to protiv koga igramo, Grčka ili Kipar, naš odnos je isti i samo tako se mora raditi, kao što sam rekao, da se povezujemo u napadu i odbrani. Protiv Grčke je dobra košarka, a protiv Kipra drugačije, razlika u klasi i iskustvu", dodao je strateg "orlova2.

Kiprani čestitali





"Ono što je lepo i trebalo bi istaći da su nam domaćini čestitali što smo ih ispoštovali i što smo igrali maksimalno ozbiljno protiv njih. Zahvalili su se jer smo ih respektovali i igrali najbolje što možemo u ovom trenutku. To je lepo čuti", podvukao je Pešić.

Pritisak je dobar



Zadovoljan je selektor činjenicom da su na turniru na Kipru svi igrači dobili šansu.

"Probali smo neke naše napade koje nismo toliko igrali i svi su dobili šansu. Svako bi treba da dobije šansu i da vidi gde je. Ne možemo da idemo na Evropsko prvenstvo sa 17 igrača, ali svi oni žele da se nametnu. Pritisak je dobar. Pritisak povećava odnos prema treningu, povećava želju da budeš bolji", rekao je selektor "orlova".

Povreda...



Na kraju je Pešić govorio i o povredi Vasilija Micića koji nije igrao na turniru na Kipru.

"Nadamo se da će biti spreman za Minhen. Sutra ćemo obaviti testiranje. On će nastaviti da radi pa ćemo da vidimo šta kažu doktori i atletski treneri. Nadamo se da bismo mogli da vidimo neki napredak. Najvažnije je da ti bolovi prođu", zaključio je Pešić.

Šta sada čeka "orlove"?

Naši košarkaši se vraćaju u Beograd, a potom na red dolazi provera koja će biti mnogo ozbiljnija:

Srbija igra u Minhenu na turniru sa reprezentacijama Nemačke, Turske i Češke, 15. i 16. avgusta. Za kraj priprema sledi spektakl u Beogradskoj areni kada će košarkaši Srbije dočekati Sloveniju 21. avgusta.

Šampionat Evrope na programu je od od 27. avgusta do 14. septembra u Letoniji, Finskoj, Poljskoj i Kipru.

Reprezentacija Srbije je u grupi A sa selekcijama Portugala, Estonije, Letonije, Turske i Češke i svoje utakmice igraće u Rigi.

Statistika



Kipar - Srbija 55:122 (12:28, 10:38, 20:31, 13:25)



Kipar: Simitis 10, Pasialis 2, Tigas 17, Darnel Vilis 5, Stilijanu 6, Loizides, Musa 2, Majkl, Hristodulu 2, Jung 3, Janaras 6, Kumis 2;





: Petrušev 20p (šut za dva 5/7, za tri 2/2), 2sk, 2as, 1bl, N. Jović 6p, 5as, 4sk, 1uk, Vukčević 24p (šut za dva 5/7, za tri 4/6), 7sk, 4uk, 1uk, Gudurić 9p, 4as, Topić 2p, 7as, 1uk, Koprivica 22p (šut za dva 9/12), 6sk, 3as, 1uk, Marinković 9p, 3sk, 2as, Dobrić 11p, 5as, 4sk, 1as, Davidovac 11p, 4sk, Avramović 10p, 6as, 1uk

