"KAD SE BUDE VRATIO ADETOKUMBO..." Spanulis nakon poraza Grčke od Srbije

Srbija je na pripremnom turniru u Limasolu (Kipar) pobedila Grčku sa 76:66 (26:26, 17:8, 12:13, 21:19). Nakon meča oglasio se i trener Grčke, Vasilis Spanulis.

FOTO:EPA-EFE/ANDREJ CUKIC

Susret je obeležio sjajni Nikola Jokić, koji je Srbiju predvodio sa 23 poena, 19 skokova i četiri asistencije. Sa druge strane, za Grčku nije igrao Janis Adetokumbo i to je Spanulis apostrofirao.

- Mi volimo da igramo sa mnogo intenziteta kao i sve jake ekipe. Što se Janisa tiče, on nam mnogo znači i kada se on bude vratio bićemo neuporedivo jači. Ne treba ni ponavljati koliko je to dobar igrač - jasan je Spanulis.

Sam meč je video ovako:

- Dobra utakmica i oba tima su igrala u visokom intenzitetu pa mislim da je bila dobra košarka na obe strane terena. Ova utakmica će nam mnogo pomoći da se spremimo za Evrobasket- istakao je grčki selektor.

