"KAD SE BUDE VRATIO ADETOKUMBO..." Spanulis nakon poraza Grčke od Srbije
Srbija je na pripremnom turniru u Limasolu (Kipar) pobedila Grčku sa 76:66 (26:26, 17:8, 12:13, 21:19). Nakon meča oglasio se i trener Grčke, Vasilis Spanulis.
Susret je obeležio sjajni Nikola Jokić, koji je Srbiju predvodio sa 23 poena, 19 skokova i četiri asistencije. Sa druge strane, za Grčku nije igrao Janis Adetokumbo i to je Spanulis apostrofirao.
- Mi volimo da igramo sa mnogo intenziteta kao i sve jake ekipe. Što se Janisa tiče, on nam mnogo znači i kada se on bude vratio bićemo neuporedivo jači. Ne treba ni ponavljati koliko je to dobar igrač - jasan je Spanulis.
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
Sam meč je video ovako:
- Dobra utakmica i oba tima su igrala u visokom intenzitetu pa mislim da je bila dobra košarka na obe strane terena. Ova utakmica će nam mnogo pomoći da se spremimo za Evrobasket- istakao je grčki selektor.
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
TUGA! Preminuo fudbaler iz Lajkovca kog je udario grom! Dragišino srce nije izdržalo
09. 08. 2025. u 11:30
TRAGEDIJA! Poginuo čuveni fudbaler, oglasila se i UEFA
09. 08. 2025. u 08:08
PRIPREMA ZA REVANŠ SA LEHOM: Zvezda ima luksuz da odmara nekoliko prvotimaca kako bi bili spremni za novi obračun sa Poljacima
NAJZANIMLjIVIJI meč četvrtog kola Superlige Srbije gledaćemo večeras na "Stadionu Rajko Mitić" gde će od 20 časova koplja ukrstiti Crvena zvezda i TSC.
09. 08. 2025. u 09:17
ALBANCI SIKTE OD BESA: Ne mogu da veruju šta se desilo na utakmici Crvene zvezde u Poljskoj i posle nje
Crvena zvezda i Leh su se sastali u Poznanju u prvom meču 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona, a tom prilikom domaća publika oduševila je celu Srbiju. Zapravo, ne baš celu - jer se jedan deo onih koji žive u južnoj srpskoj pokrajini, Kosovu i Metohiji, razbesneo.
07. 08. 2025. u 19:55
IMAO 609 KG, DANAS 68: Neverovatno KAKO sad izgleda nekad najteži tinejdžer sveta i drugi najteži čovek u istoriji (FOTO)
PRE više od deset godina, ime Kalid Bin Mohsen Šari iz Saudijske Arabije obišlo je svet kada je postao poznat kao najdeblji tinejdžer na planeti, a ujedno i drugi najteži čovek svih vremena.
09. 08. 2025. u 12:33
Komentari (0)