SVETISLAV PEŠIĆ PRESEKAO PRED EVROBASKET! Ne želim više da budem trener, neka rade drugi

Selektor Srbije, Svetislav Pešić, dao je zanimljivu izjavu uoči početka priprema za Evropsko prvenstvo.

U intervjuu za Sport klub, Pešić je rekao da ne bi više voleo da bude trener.

- Ako bi me to pre 20 godina pitali, ja bih odmah rekao kakvi su mi planovi u životu. Sad stvarno nemam nikakvih planova. Kad je u pitanju košarka, iskreno da kažem – voleo bih da više ne budem trener. Ne da ne budem trener reprezentacije. Ja sam ponosan što sam trener reprezentacije. I ja osećam neku odgovornost, neku obavezu, i prema košarci, i prema momcima, i tako dalje, i tako dalje. Ali, ne bih više voleo da budem trener. Neka rade drugi - istakao je Pešić.

Pešić se osvrnuo i na spisak, i na to kako saopštava igračima da neće biti na njemu.

- Niko do kraja nije srećan. To je karakteristika vrhunskih sportista. Ako on ne veruje da može da bude među najboljima ili najbolji, on ne bi došao dotle. Ja se trudim da budem otvoren do kraja – sa argumentima koji su, pre svega, važni za nas, za ekipu, za njega. Gledam koliko je igrač kvalitetan, koliko ima talenta, koliko može da pomogne ekipi. Ali gledam i njegovo ponašanje, i njegov ‘personaliti’. I sve su to stvari koje se uobičajeno rade u takvim situacijama. Nisu to ni za mene prijatni razgovori. Uvek bih voleo da to bude u suprotnom pravcu. Ali, znate kako – samo 12, ili 17, ili 5 igraju, a ostali moraju da se bore. Neko možda dobije šansu prerano, pa je ne iskoristi, a neko dobije šansu veoma kasno, ali je iskoristi. Sve to jedan vrlo osetljiv proces. I u svemu tome trudimo se da ne napravimo grešku. Ponekad se pokaješ, ako vidiš da si možda mogao da doneseš drugačiju odluku, ali to je nešto što i nas tera da budemo bolji i u tom delu našeg posla - konstatovao je Pešić.

