"NE MOŽEŠ DA UĐEŠ NA SPLAV OD NJEGA": Isplivala hit priča o Milošu Teodosiću

Jedan od najboljih srpskih plejmejkera svih vremena Miloš Teodosić završio je danas i zvanično svoju karijeru, a jedna od anegdota koja je isplivala u javnost nasmejala sve.

Foto: Profimedia

Nju je podelio Mile Protić gostujući u "Jao Mile" podelio zanimljivu priču o Teodosiću

Iskusni stručnjak Mile Protić ispričao je zanimljivu pričo o Milošu Teodosiću.

- Kunem ti se! Teodosić se pojavio u juniorima FMP-a. Igrali Zvezda i FMP neku junuiorsku utakmicu, Zvezda katastrofa. Dođem na utakmicu i kažem: 'J***te vidi ovo, najzad plejmejker.' Ma daj, kažu, jesi ti normalan. Ne možeš da uđeš na splav od njega. Pije, puši. Pa nisam ja inspektor rada, ja sam za košarku. Kažem da je dečko košarkaš - opisao je Mile Protić situaciju u podkastu "Jao Mile".

Govorio je i o Miloš Vujaniću.

- U "Pioniru" gledamo utakmicu, Vujanić je igrao za Zvezdu. Trebalo je da igra za kadetsku, juniorsku reprezentaciju, a Toza Matić je bio trener. Gledamo tu utakmicu, Vujanić igra kao lud. Ja ga pitam je l' mu on igra, on kaže: 'Ma jok!' Pa čekaj bre Toki, on je plej. Pa je l' imamo 100 plejeva u državi? Pa nemamo. Je l' imamo 100 igrača preko 2 metra u državi? Pa nemamo. Hajde to da gajimo - ispričao je Protić.

Pored Crvene zvezde, Mile Protić radio je i u Vardi, Levskom, Beovuku, Rumi, Milicionaru, ali i u Kini, na Kipru, u brojnim klubovima sa mlađim kaegorijama.

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA