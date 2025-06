ISTORIJSKI PORAZ SRBIJE NA EVROBASKETU! Srpkinje neće po dobrom pamtiti ovo Evropsko prvenstvo u košarci...

Ženska košarkaška reprezentacija Srbije je na Evropskom prvenstvu, posle poraza od Italije, izgubila i od Litvanije i to sa 74:63, pa samo čudo može da je ostavi u igri za prolazak dalje.

FOTO: FIBA.Basketball

Kada biste pitali nekog da li je gledao vrlo ozbiljnu, istinski takmičarsku košarkašku utakmicu u kojoj niko ni iz jednog, ni iz drugog tima, nije dao trojku čitavo poluvreme - sigurno bi vam rekao "Tako nešto je, na ozbiljnom nivou, nemoguće!".

Ali, baš to se desilo u ovom meču, tako važnom za Srbiju...

I, naravno, ne samo to.

Litvanke su u ovaj megdan ušle posle trijumfa nad Slovenijom (77:71), a naše košarkašice posle pomenutog poraza od Italije (61:70), što je izabranice Marine Maljković dovelo u situaciju da je megdan druge runde možda i presudan za dalji nastavak nadmetanja.

Jer, u četvrtfinale idu samo po dve najbolje selekcije iz svake grupe, pa je računica bila jasna: ako bi se pobedilo, šanse bi se zadržale, a ako bi se izgubilo, a Italija u kasnijem terminu pobedial i Sloveniju, onda bi Italijanke i Litvanke obezbedile prolazak dalje i pred poslednje kolo.

A isprva je sve delovalo idilično: rana prednost od 6:1 bila je uvod u dobru igru Srpkinja, koje su sredinom druge deonice i dalje bile u vođstvu, a pritom imale čak 12:2 u svoju korist kada se radi o ofanzivnim skokovima, a 5:1 kada se o "krađama" lopti radi.

Jedna stvar je, međutim, bila vrlo upadljiva - niko od aktera dugo, dugo nije mogao da da trojku. A imajući u vidu da su Litvanke upravo s distance dan ranije izrešetale koš Slovenki, postojala je opasnost "šta ako im taj šut proradi, a naš ne?".

Do poluvremena se to nije desilo, Litvanija je šutirala 0/8, Srpkinje 0/7, pa se na veliki predah otišlo uz 30:30 na semaforu, ali i samo 35% uspešnosti srpskog šuta, naspram "polovičnog" od strane suparnica.

Kada su Litvanke ubacile svoju prvu trojku, i to iz 10. pokušaja, bilo je to da uvećaju vođstvo na 43:35 usled boljeg "otvaranja" treće deonice, no nedugo zatim je Jovana Nogić dala prvu srpsku (posle osam promašaja naših reprezentativki), najavivši da bi prilazak na 46:42 mogao da bude zalet za preokret.

Ali, kada je Ivon Anderson dosuđena nesportska lična greška prilikom njenog prodora (visoko podignutom levom rukom udarila je u lice suparnicu), a potom i u sledećoj akciji novi ofanzivni prekršaj, njen četvrti na meču, postalo je jasno da će u završnici biti i te kako teško promeniti rezultat u svoju korist. Ne i neizvodljivo, ali svakako teže bez oslanjanja na igračicu koja je do tog trrenutka bila drugi strelac ekipe (11 poena, iza Maše Janković sa 12), a najpreciznija u reviji promašaja (šutirala je naturalizovana Amerikanka sa 71,43% uspešnosti, a sve ostale Srpkinje 16/53 što je neverovatnih 30%).

A imajući u vidu da je na startu poslednjeg perioda i Jovana Nogić bila razlog što se naša selektorka nervirala, jer je i njoj pokazana četvrta lična, Srbija je upala u velike probleme.

U napadu uopšte nije išlo (više od šest minuta nije dat koš iz igre), pa je Litvanija (uz preko 30 slobodnih bacanja!) polako ali sigurno uvećavala svoju prednost, otišla i na dvocifrenu, što je bio prevelik zalogaj za "renoviranu" selekciju naše zemlje. Njoj sada ostaje nada da će Slovenke pobediti Italiju večeras od 21, pa da će sopstvenom pobedom nad Slovenijom doći u priliku da budu među dve ekipe koje idu dalje.

Na kraju, uz srpskih 1/12 za trojke, a skromnih 25/65 za dva poena, u našoj selekciji najefikasnije su bile Anderson i Nogić sa po 13 poena, a Maša Janković je ubacila 12. Kod Litvanki je zablistala Laura Juškaite sa 24 poena, devet skokova i dve asistencije, a njena selekcija je pritom ubacila 25 od čak 35 slobodnih bacanja (Srbija je tu imala učinak 10/15).

Podsetimo, košarkašice Srbije će u trećem kolu igrati protiv Slovenije, u subotu od 17.30.

