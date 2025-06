UPRAVA ZVEZDE "PRESEKLA"! Ovo je sudbina trenera Janisa Sferopulosa posle debakla u košarkaškom prvenstvu Srbije

CRVENA zvezda je okončala jednu lošu sezonu u kojoj je osvojila samo Kup Radivoja Koraća. Mnogi su pokrenuli pitanje da li treba zadržati Janisa Sferopulosa na klupi. O tome je govorio i predsednik crveno-belih Željko Drčelić.

FOTO TANJUG/ STRAHINJA AĆIMOVIĆ

Klub sa Malog Kalemegdana je još tokom sezone produžio ugovor sa grčkim stručnjakom 2027. godine.

I, to se neće menjati zbog ovog neuspeha.

- Kada pričate o treneru, to je strateško pitanje za klub. To je pitanje dugoročnog planiranja, poverenja... Moje pismo, koje je zapravo bilo pismo vlasnicima sezonskih karata i članovima kluba, gde sam, između ostalog, rekao da trener ima poverenje, je normalan oblik komunikacije koji vodimo sa ljudima koji vole i podržavaju klub, i tu sam jasno izneo ideju i put kojim vidimo klub. Odredili smo svoj pravac produžetkom ugovora sa trenerom, i time smo jasno stavili do znanja da mu verujemo i da ima podršku. Znate, u nekim sezonama je dobro, u nekim nije, i to je zbog raznih faktora. Imali smo ogromne probleme sa povredama igrača na kraju sezone, i to se odrazilo na naše rezultate. Moram da razmišljam i iz drugog ugla, da smo pre brojnih povreda osvojili trofej i imali učinak 16-10 u Evroligi, pa smo ostali bez nekoliko bitnih igrača zbog povreda... Međutim, važna je i ideja da trener mora da ima period u kom može da izgradi tim, da napravi neke korekcije i na kraju da ima rezultate sa tim timom. Sa trenerom smo u stalnoj komunikaciji i najvažnije, ima naše poverenje - rekao je Sferopulos za "Sportal".

Zvezda veruje treneru na kome je sad posao da napravi što bolju ekipu za narednu sezonu. Ostaje da se vidi ko će otići i ko će to stići u klub.

