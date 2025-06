OVO JE CEO SVET ČEKAO! Kum Nikole Jokića otkrio veliku tajnu

NIKOLA Jokić je uvek glavni lik u SAD kada je košarka u pitanju bez obzira što njegov Denver nije stigao u veliko NBA finale.

Foto: Profimedia

Srbin je prekookena dobio i nadimak "Džoker", a sada je otkriveno kako je do toga došlo. Naime, "kum" je bio bivši as Denver Nagetsa Majk Miler.

Gostujući u podkastu kod Pola Džordža, prisetio se jedan od najboljih trojkaša 21. veka kako je sve počelo.

- Dao sam mu nadimak Džoker jer nisam mogao da kažem 'Jokiću, dodaj j**enu loptu!'. Zato sam samo u trenutku rekao: 'Džokeru, dodaj loptu'. Njegov karakter, njegova ličnost, on je kao Džoker. Svaki put kada sam ga video, rekao bih to je šala. Nisam mogao brzo da kažem Jokiću dodaj mi loptu jer mi je bilo teško, pa sam ga tako nazvao Džoker - objasnio je Majk Miler.

Mogao je da unovči to kako mu je brzo radio mozak.

- Nisam tada tako brzo razmišljao, nisam razmišljao kao biznismen. Trebalo je to da zapišem kao moj patent. On zarađuje sada 75.000.000 godišnje, ne treba mu to, ako me razumeš - našalio se čuveni šuter.

Potom je objasnio zašto je Jokić za njega najbolji igrač u NBA ligi.

- Hajde sada ozbiljno da pričamo. Njega iskreno neke stvari ne zanimaju. Ne zanima ga toliko košarka. Njegove rutine i navike, čoveče... On je bio tu svaki dan uvek u isto vreme sa trenerom Ogijem (Ognjen Stojaković) u Denveru, radeći istu stvar svaki dan. Nije tajna ovo što pričam, igrao sam sa Kajrijem Irvingom u Klivlendu i kada sam video Džokera bilo mi je neverovatno. Luda s*anja koja rade oni na utakmici... Džoker je radio na tome stalno, oni flouteri koje on baca i vrte se oko obruča i ulaze, on je radio na tome. Šutirao je 1.000 puta to. On je veliki radnik i zbog toga je najbolji igrač - zaključio je Majk.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu