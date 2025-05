ČUDO U NJUJORKU: Indijana igra kao u transu, malo ko je ovo očekivao

Košarkaši Indijana pejsersa pobedili su Njujork nikse 114:109 u drugom meču finala Istoka, stekavši vođstvo od 2-0.

FOTO: Tanjug/AP

Pejsersi su se "odomaćili" u "Medison skver gardenu" gde su ostvarili dve pobede pred povratak u Indijanapolis.

Prvi duel je bio antologijski, a ni u ovom nije falilo drame. Igralo se u intervalima. Indijana je rano dostigla dvocifrenu prednost 19:9, na šta su Niksi još brže odgovorili izjednačenjem. U drugoj deonici, i pored većih i manjih serija poena, nijedan tim nije uspeo da se nametne. Niksi su ti koji su na veliku pauzu otišli sa vođstvom 52:49.

Rezultatska klackalica se nastavila i kroz čitavu treću deonicu. Posle 30 minuta je rezultat bio 81:81, što je nagovetsilo neizvesnu završnicu. Gosti serijom 11:2 stiču osetniju prednost u uvodnim minutima poslednje deonice, koja se postepeno nadograđivala i do plus 10 na dva minuta do kraja - 110:100. Njujorčani se hitro spuštaju na poen zaostatka na 15 sekundi do kraja.

Sledi penal završnica Indijane u kojoj su Nesmit i Tarner sigurni, a na drugoj strani Branson promašuje trojku za mogući produžetak.

Paskal Sijakam je bio najefikasniji u oba tima sa 39 poena i može se reći da je zaista nosio ekipu pošto mu je najbliži bio Majls Tarner sa 16 poena.

Kod domaćina je Branson upisao 36 poena i 11 asistencija. Karl Entoni Tauns i Mikal Bridžes su stali na po 20 poena.

Naredni duel je za dva dana u Indijani.

