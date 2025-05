"POSLAĆU MU DANAS PORUKU"! NBA zvezda obećala Srbiji Nikolu Jokića na Evropskom prvenstvu

Srpski košarkaš Vasilije Micić izjavio je da smatra da će, ukoliko svi njegovi reprezentativni saigrači budu na raspolaganju, selekcija Srbije igrati još bolje na ovogodišnjem Evropskom prvenstvu u odnosu na prethodne turnire.

"Mislim da smo svi na vrhuncu karijere, ali nemaš garancije sa tim. Ako ostanemo zajedno još ovog leta, izgledaćemo verovatno još bolje. Što više igrate zajedno imate bolju hemiju, prošla godina (Olimpijske igre u Parizu) nam je bila prva u kojoj smo svi igrali. Na Evropskom prvenstvu 2022. godine nam je falio Bogdan (Bogdanović), na Svetskom prvenstvu 2023. godine smo falili Jokić i ja. Prošle godine smo konačno imali sve na raspolaganju i bilo je prelepo igrati zajedno. Ako ostanemo zajedno i budemo zdravi bićemo zabavni za gledanje", naveo je Micić, preneo je danas portal Jurohups.

Micić je bio upitan da li pokušava da ubedi centra Denvera Nikolu Jokića da igra za reprezentaciju Srbije na predstojećem Evropskom prvenstvu.

"Nadam se da će Jokić igrati. Poslaću mu poruku danas da ga pitam. Svi pokušavamo da ga ubedimo", rekao je plejmejker Finiksa.

Jokić je u ponedeljak izjavio da će odluku o nastupu za reprezentaciju Srbije na ovogodišnjem Evropskom prvenstvu doneti nakon što bude popričao sa "trenerima i pojedinim glavnim igračima".

Centar Denvera je igrao i na prošlom Evropskom prvenstvu, koje se održalo 2022. godine i na kom je selekcija Srbije bila eliminisana u osmini finala nakon poraza od Italije.

Nakon toga je propustio Svetsko prvenstvo 2023. godine, na kom je reprezentacija Srbije osvojila srebrnu medalju, da bi potom učestvovao na Olimpijskim igrama u Parizu, na kojim je selekcija Srbije osvojila bronzu.

Jokić je kazao i da misli da ga je igranje na Olimpijskim igrama u Parizu, na kojim je bio izabran u idealan tim turnira, učinilo boljim igračem.

"Mislim da su me Olimpijske igre učinile još boljim. Igranje za reprezentaciju, igranje sa drugačijim igračima, mislim da me je to učinilo još boljim", rekao je srpski centar.

Jokić je ove sezone završio kao drugi u glasanju za najkorisnijeg igrača (MVP) Američke profesionalne košarkaške lige (NBA) i tako ostao bez svog četvrtog MVP priznanja u tom takmičenju.

I Jokić, i Micić su završili svoje klupske sezone. Denver nije uspeo da se plasira u finale plej-ofa Zapadne konferencije NBA lige, pošto je u polufinalnoj seriji izgubio od Oklahome, dok se Finiks nije ni plasirao u doigravanje tog takmičenja.

Kapiten reprezentacije Bogdan Bogdanović je takođe završio klupsku sezonu, kao i krilni centar Majamija Nikola Jović, koji je u aprilu rekao da želi da igra za selekciju Srbije na ovogodišnjem Evropskom prvenstvu.

Ovogodišnje Evropsko prvenstvo održaće se od 27. avgusta do 14. septembra u Letoniji, Finskoj, Kipru i Poljskoj.

Reprezentacija Srbije će igrati u Grupi A u Rigi sa Letonijom, Češkom, Turskom, Estonijom i Portugalom.

