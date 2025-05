NIKOLA, AJDE PO HAMBURGER! Bivši reprezentativac otkrio kroz kakav je "pakao" prošao Jokić

Nekadašnji centar reprezentacije Srbije, Miroslav Raduljica, govorio je o danima kada je delio svlačionicu sa Nikolom Jokićem, dok su zajedno nastupali na Olimpijskim igrama u Riju 2016. godine.

Tada je Jokić, danas trostruki MVP NBA lige, bio debitant na velikoj sceni i ujedno najmlađi član tima. A da bi priča bila približnoj prisetimo se šta je jednom ispričao i Stefan Jović o prvim koracima Nikole Jokića u nacionalnom timu.

- Onda dođe Teo i kaže: "Ajde Joko da ideš u Mekdonalds", mi na petom spratu i sve sa terase vidimo dole. Ono red, pa treba da se čeka dva sata. On dođe i kaže: "Nema problema, ko će šta?" I sad ide od jednog do drugog, mi pišemo. Majstor ide dole, em čeka sat vremena, em je natovaren i sve lepo nosi. I svaki drugi dan je to bilo - rekao je Jović.

U novoj epizodi Mondo podkasta "Priča za medalju" Miroslav Raduljica se prisetio ove andgdote.

- Da, slali smo ga po Mek. Čuvena je anegdota i jeste bilo tako. Na njegovu žalost bio je najmlađi, a gužve su bile prevelike. Hrana koju smo dobijali bila je tragična, pa smo rešili da uzmemo još goru, ali koja je boljeg ukusa. Pričajmo o njegovom šarmu, možemo da pričamo o njegovim igrama, ali mlatimo praznu slamu. Pogledajte utakmicu, pa vidite, to sve govori - otkrio je čuveni centar.

Iskusni as imao je zadatak da kao jedan od najiskusnijih pomogne Nikoli da se uklopi u tim.

- Imao sam zadatak kao jedan od iskusnijih igrača da ga uvedem u tim. Naravno, mi smo svi dobri momci i kod nas nije postojalo ono pravilo starijeg koji udari mlađeg i tera ga da radi svašta. I sam nisam imao dobro iskustvo i nisam želeo da bilo ko ima išta manje od toga, jednostavno smo normalna reprezentacija.

