"A SAD - VELIKA MOBILIZACIJA!" Predsednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović video "Mundobasket žreb" i ovako reagovao

Košarkaška reprezentacija Srbije saznala je i prve suparnike u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2027. godine, i potencijalne u drugoj rundi, a na zanimljiv način reagovao je predsednik Košarkaškog saveza Srbije, Nebojša Čović.

FOTO: M. Vukadinović

Podsetimo, Srbija će svojih prvih šest utakmica (sa svakim kod kuće i u gostima) odigrati protiv Turske, Bosne i Hercegovine, te drugoplasiranog iz pretkvalifikacionog turnira na kome se nadmeću Slovačka, Švajcarska i Ukrajina.

Ali to nije sve.

"Orlovi" su, naime, smešteni u grupu C, a ako prođu dalje kao jedna od tri najuspešnije ekipe, ukrstiće se sa tri najbolja tima iz grupe D u kojoj su i višestruki "dželati" naše košarke, Italija, Litvanija, te Velika Britanija i Island.





Prvi čovek srpske košarke je ovako reagovao kada je video ishod žreba:

- Interesantna grupa. Mislim da je ovo jedna od najjačih grupa i realno je da iz te grupe dalje idu Srbija, Turska i Bosna i Hercegovina, ali ono što je još interesantnije jeste grupa D sa kojom ukrštamo u drugoj fazi, a za očekivati da će to biti Litvanci, Italijani i Britanci. Videćemo kalendare i kakva je raspoloživost u smislu igračkog kompletiranja reprezentacije, imajući u vidu da li će se nešto dogoditi na relaciji FIBA i Evrolige. Nijedne kvalifikacije nisu lake i moram da napomenem da je veliki uspeh proći kvalifikacije i kvalifikovati se. To što mi mislimo da je Srbija jaka i da uvek mora da prolazi, to je lepo, ali za to mora da stoji organizacija i veliki rad, velika motivacija i velika mobilizacija - prenosi zvanični sajt KSS-a Čovićeve reči.



Evo i sastava svih evropskih kvalifikacionih grupa, s tim da skraćenica PK označava da je u pitanju ekipa koja tek treba da bude poznata posle preliminarnih kvalifikacija (crticom su odvojene grupe koje će se ukrstiti u drugoj rundi):

A: PK, Gruzija, PK, Španija



: Grčka, Crna Gora, Portugal, PK

-

C: Srbija , Turska, Bosna i Hercegovina, PK

D: Velika Britanija, Italija, Island, Litvanija

-

E: PK, Nemačka, Izrael, Kipar

F: Letonija, Poljska, PK, PK

-

G: PK, Francuska, Belgija, Finska

H: Slovenija, Češka, Švedska, Estonija

Kad se igra naredno Svetsko prvenstvo u košarci?

Sledeći Mundobasket će biti održan u Dohi, u Kataru 2027. godine

Kad se igraju Mundobasket kvalifikacije?

Od novembra 2025. do marta 2027. igraće se 420 kvalifikacionih utakmica širom sveta, a od 80 ekipa njih 32 će se plasirati na završni turnir.

Kako će se odvijati kvalifikacije u Evropi?

Što se evropskih kvalifikacije tiče, 32 selekcije će se boriti da, kroz dve runde, budu među 12 timova koji će obezbediti mesto na planetarnoj smotri.

Najpre je formirano osam četvoročlanih grupa, iz kojih će (posle šest kola, u tzv. "FIBA prozorima") po tri ekipe proći dalje. Dakle, osam selekcija će tada otpasti, iz svake grupe po ona najgora.

Preostale 24 selekcije će formirati četiri grupe od po šest reprezentacija, iz kojih će po tri najuspešnije ići na šampionat planete, ukupno 12 iz Evrope.

Dakle, da bi Srbija prošla na Svetsko prvenstvo u košarci, treba da uspešno prebrodi prvih šest utakmica u inicijalnoj grupi (po tri meča kod kuće i "na strani"), a onda još šest utakmica čeka "orlove", kada se grupe "ukrste".

Šeširi za kvalifikacije za Mundobasket:

Srbija kao jedna od najboljih svetskih reprezentacija bila smeštena u prvi šešir, zajedno sa Nemačkom, Francuskom i Španijom. Evo i kako je sve izgledalo pred sam žreb:

Prvi šešir: Srbija, Nemačka, Francuska, Španija

Drugi šešir: Letonija, Litvanija, Slovenija, Grčka

Treći šešir: Italija, Crna Gora, Poljska, Češka

Četvrti šešir: Finska, Gruzija, Turska, Hrvatska

Peti šešir: Ukrajina, Izrael, Belgija, Bosna i Hercegovina

Šesti šešir: Estonija, Mađarska, Bugarska, Velika Britanija

Sedmi šešir: Švedska, Island, Holandija, Portugal

Osmi šešir: Severna Makedonija, Danska, Slovačka, Kipar

Podsetimo, Srbija na zlato u košarci čeka od 2002. godine kad je poslednji put bila šampion sveta. Na planetarnoj smotri 2023. godine je osvojila srebro, pošto je u finalu izgubila od Nemačke.

BONUS VIDEO: Ovako je Nikola Jokić dočekan na aerodromu "Nikola Tesla" posle Olimpijskih igara