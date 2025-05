"FRUSTRIRAN JE"! Trener Denvera progovorio o Nikoli Jokiću

Nije uspeo Denver da pobedi u četvrtoj utakmici polufinalne serije Zapadne konferencije, Oklahoma je trijumfovala 92:87 i izjednačila na 2:2.

FOTO: Tanjug/AP/David Zalubowski

Utakmicu je obeležila prva četvrtina u kojoj je bilo 17:8 za Oklahomu i tada je izjednačen negativni rekord NBA lige. Na kraju je Jokić imao 27 poena, 13 skokova, 3 asistencije i 4 ukradene lopte. Iz igre je šutirao 7/22, što je samo 32 odsto uspešnosti.

Upitan je trener Nagetsa Dejvid Adelman da prokomentariše nastup Nikole Jokića.

- Frustriran je. Kada se spuste ispod bloka, bude kontakta, zna šta da radi, ali ne dobije faul. On gleda snimke utakmica, ali 10/25 iz reketa nije dobro. Samo sedam poena iz kontri... Sve što smo uradili nije bilo efikasno, posle ofanzivnog skoka 3/11..."

Novinare je zanimalo šta je razlog tako loše prve četvrtine Nagetsa.

FOTO: Tanjug/AP/David Zalubowski

- Mislio sam da su oba tima umorna. Mislio sam da će klupe zapaliti stvari na terenu, pogodili su nešto. Dva tima su imala 21/86 za tri. Videlo se da su umorni. Ne možemo to da radimo, da imamo 10/25 na obruču. Razlika je bila što su Karuzo, Vigins i Valas napravili razliku. Energija, oni su imali veliki uticaj. Mislio sam da ćemo se vratiti u život odbranom čoveka, drugim pristupom na pikenrolu... Imali smo mnogo toga da naučimo. Moramo da se spremimo za peti meč", smatra trener Nagetsa Dejvid Adelman.

Energija nije bila na potrebnom nivou.

- Nekada ne možemo da damo koš i to utiče na nas. Ništa nije išlo, nije uticalo na energiju. Nije bilo zanimljivo gledati prvo poluvreme, a onda se sve promenilo u trećoj četvrtini. Borbe za loptu, skok, dobili smo šansu. Mislio sam da će se momci opustiti. Oni su u zoni, 15 skokova u napadu, moramo da sprečimo to. Nismo bili dovoljno dobri da pobedimo"

Da li je NBA liga kriva za poraz zbog rasporeda?

- Neću to da kažem. Bili smo umorni i mi i oni. Ako je to uticalo na nas, uticalo je i na njih. Videlo se da su umorni. Mislio sam da ćemo se vratiti, ali oni su uspeli da prelome meč. Nazovite to kako hoćete, oni su pobedili ovaj plej-of meč - zaključio je Adelman.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu