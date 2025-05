JOKIĆ "PUCAO U SEBE"! Srbin brutalno iskren posle poraza od Oklahome

Košarkaši Oklahome izjednačili su na 2:2 u pobedama protiv Denvera u drugoj rundi plej-ofa Američke profesionalne košarkaške lige (NBA), pošto su u noći između nedelje i ponedeljka slavili na gostujućem terenu 92:87

Oklahomu je do pobede predvodio Šej Gildžes-Aleksander sa 25 poena, a dvocifreni su bili i Eron Vigins i Kejson Volas sa po 11 i Džejlen Vilijams i Aleks Karuzo sa po 10 poena. Najbolji kod Nagetsa bio je srpski reprezentativac Nikola Jokić sa 27 poena i 13 skokova, ali iz igre je šutirao 7/22 što je tek 32% uspešnosti.

Šta se dešava pa se muči sa šutem?

- Po malo od svega. Igraju dobru odbranu, promašio sam i neke otvorene šuteve... Imaju uvek nekog spremnog za mene, moram da uradim bolji posao na sledećoj utakmici", rekao je Jokić

Ubacili su samo 8 poena u 1/4 kako su se vratili?

- Naša odbrana je bila dobra, dali su samo 17. Igrali su veoma čvrsto, morali smo da odgovorimo i u drugoj četvrtini smo našli kakav takav ritam. To je deo košarke. Dali smo preko 20 poena u sledećoj četvrtini"

O četvrtoj četvrtini, rekao je:

- Tražili smo način da usporimo Šeja, a Nismo to uradili kako treba. On je sjajan igrač, dobio je prostor, moramo da smanjimo to sve i da ga usporimo. On je sjajan igrač i razlog je zašto su i dobili"

Odmor?

- Nije to presudno. Moje mišljenje"

Udvajali su te, kako je to uticalo?

- Jeste. Po malo je od svega. Igraju rukama, čvrsto, pomažu, nekada ne mogu da pogodim i dobijem šut koji hoću. Promašio sam dva ključna slobodna bacanja u utakmici na dva poseda. Imali smo šansu. Nismo pogodili svoje šuteve..."

O pet sekundi.

- Velika stvar. Nismo uveli loptu u igru. To se, jednostavno, desilo"

Šta misli o ovoj seriji? Kakve su im šanse?

- Imamo još da igramo. Moramo da budemo čvrsti, oni su favoriti. Moramo da damo sebi šansu da budemo u utakmici, da budemo u situaciji da možemo da pobedimo. Ovo je plej-of, očekuje se da se igra čvrsto. Izbijaće loptu, pokušavaće da ukradu, biće na liniji dodavanja... Znaju gde su rupe u odbrani. Znamo sve zašto smo izgubili"

O zonskoj odbrani je rekao:

- Bilo je dobro. Dali su 92 poena, odbrana nije problem. Borili smo se. Šutiranje je bio problem, teško je da pobediš ako ne šutiraš dobro", rekao je Nikola Jokić.

