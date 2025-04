PUČE DENVER U PARAMPARČAD! Nikola Jokić upisao tripl-dabl, ali uzalud...

BRUKA Denver Nagetsa u Los Anđelesu!

Foto AP

Klipersi su razmontirali Nagetse 117:83, a timu Denvera nije pomogao ni novi tripl-dabl Nikole Jokića koji je meč završio sa 23 poena i po 13 skokova i asistencija. Ali, da krenemo redom...

Pre utakmice navijači Klipersa provocirali su Nikolu Jokića na sraman način, a više o tome možete pročitati na sledećem linku:

Ušao je Denver odlično u meč, poveo sa 19:26, ali je usledio paklen odgovor Klipersa. Tim iz Los Anđelesa je već do kraja prve četvrtine imao ozbiljnu prednost (35:28), a do poluvremena je ona samo rasla, te su Klipersi na drugi odmor otišli sa plus 18 (65:47).

Jokić je poluvreme završio sa devet poena, osam asistencija i šest skokova, ali ga je zasenio Harden koji je imao 20 poena, četiri asistencije i tri skoka.

Gde su stali u prvom, nastavili su u drugom poluvremenu košarkaši Klipersa, te su ovaj period igre rešili u svoju korist rezultatom 25:23 i na poslednju pauzu su otišli sa 20 poena prednosti (90:70). Jokić je na kraju treće deonice imao tripl-dabl sa 17 poena i po 11 skokova i asistencija.

Nije se ništa menjalo ni u poslednjoj četvrtini, Denver nije uspeo čak ni da pripreti domaćinu, te su Klipersi slavili sa 117:83 i poveli sa 2:1 u ovoj seriji.

Nikola Jokić upisao je još jedan tripl-dabl i meč je završio sa 23 poena i po 13 skokova i asistencija, ali to ovog puta nije bilo dovoljno da se izbegne poraz. Uz njega, dvocifreni u timu Denvera bili su Marej sa 23 i Gordon sa 15 poena.

Kod Klipersa dominirali su Lenard sa 21 poenom i 11 skokova, Harden i Pauel su ubacili po 20, a Zubac 19.

Četvrti meč plej-of serije između Klipersa i Nagetsa na programu je u noći između subote i nedelje, a počeće tačno u ponoć.