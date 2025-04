"ŠTA JE VANJA"? Košarkaš Partizana otkrio koliko su surovi treninzi Duška Ivanovića

Vanja Marinković je po drugi put odlučio da dođe u Partizan na leto 2024. godine i iz Španije se vratio u rodni grad.

FOTO: EPA

Marinković je bio novi gost Edina Avdića u podkastu "X and O Chat" i neizbežna tema je bio težak i turbulentan period iz Vanjinog prvog mandata u Partizanu.

Objasnio je Vanja i kako je imao težak period u Valensiji nakon pandemije koronavirusa, kako je imao operaciju ramena i kako je na insistiranje Alfreda Salazara i Duška Ivanovića došao u Baskoniju.

- Kada sam dobio tu ponudu, razmišljao sam da li da se vratim u Partizan. To je bilo 2021. godine. I tada nismo iskomunicirali kako treba, nisam ništa čekao i čuo sam se sa Duškom i potvrdio da dolazim u Baskoniju na dve godine plus opcija kluba za još jednu godinu. Nije mi bilo svejedno sa Duškom. Imao sam ja stroge trenere, ali čuješ priče kako je Luis Skola povraćao na treninzima. Došao sam u Baskoniju sa viškom kilograma, iako sam stvarno radio preko leta. Bio sam baš... Jedno 107, 108kg što je baš mnogo jer sam inače oko 100kg težak. I dolazi Duško sa kačketom u trening centar, a meni već ide znoj niz leđa. Ja njemu kažem dobar dan, a on meni 'imaš dve nedelje da smršaš'. Morao sam da se spustim na 98kg. I gledam šta ću sad da radim... Smršao sam na 95kg za deset dana. Treninzi teški, surovi, trening centar je u šumi i mi svaki dan počnemo trčanjem. Kondicioni trener drži ritam od oko 80 odsto, a na kraju su dvojica na bicikli. I ja na pola... Ma idem kući, ne zanimaju me ni pare ništa. Nisu ni bile neke pare, a ne mogu stvarno. Pola sata trčanje, pa teretana, trening 5 na 0, pa šuterski pa popodne 5 na 5. Baskonija ima tog nutricionistu pa sam dobijao svoj program, a nije mi se ni jelo. Treći dan, imamo doručak pre treninga, a ja na to nisam naivkao jer obično samo kafu popijem. Prilazi mi Duško i kaže: 'Šta je Vanja? Pa tek smo počeli...' Rekoh majko moja, a njemu osmeh onaj njegov... Takav je njegov metod, a mi smo posle toga stvarno bili spremni kao zveri - objasnio je Marinković.

